Повышение "минималки" не имело существенного влияния на инфляцию - Минсоцполитики
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Минсоцполитики отметили, что повышение минимальной зарплаты не имеет существенного влияния на инфляцию и сейчас всего на 34% вакансий предлагается "минимальная" зарплата, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства соцполитики.
"Обращаем внимание, что инициатива Кабинета министров Украины по повышению минимальной заработной платы, вступившая в силу с 1 января 2017 года, не имеет существенного влияния на рост цен. Более того, двукратное увеличение МЗП вполне соответствует современным экономическим реалиям. Анализ рынка труда показывает, что работодатели предлагают "минимальную" зарплату только для 34% вакансий, по остальным позициям - зарплаты выше", - сообщили в Минсоцполитики.
Сообщается, что, по мнению экспертов, повышение МЗП стало шагом для детенизации отношений между работодателями и наемными работниками. Государство заставило предпринимателей не только и не столько увеличить зарплаты, сколько легализировать их.
"Деньги, которые сегодня выплескиваются в наличное обращение в виде выплаты зарплаты, и так попадали в экономику, но через выплаты в "конверте". То есть, дополнительное давление наличности на цены непосредственно из-за повышения минимальной зарплаты не создается", - считают в Минсоцполитики.
Как сообщал УНН, по данным Госстата инфляция в Украине в марте выросла почти до 2%.