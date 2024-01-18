Підтримує агресію рф: Естонія не продовжить посвідку на проживання для глави російської церкви
Київ • УНН
Естонія відмовилася продовжити дозвіл на проживання митрополиту Євгенію, главі Естонської митрополії Російської Православної Церкви, через його підтримку російської агресії в Україні.
Естонія не продовжить посвідку на проживання в країні глави Естонської митрополії РПЦ митрополита Євгена, тож наступного місяця йому доведеться покинути країну. Про це з посиланням на Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії передає Delfi, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що глава Естонської митрополії РПЦ митрополит Євген, відомий в миру як Валерій Решетніков, проживав в країні на підставі термінової посвідки на проживання загалом чотири роки. Йому видавали посвідку з терміном дії на два роки.
Останнє продовження посвідки на проживання Решетнікова було два роки тому, незадовго до початку повномасштабної війни в Україні.
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Термін закінчення чинної термінової посвідки на проживання Решетнікова, громадянина росії, закінчується 6 лютого. Після завершення дії посвідки росіянин повинен буде покинути Естонію.
Департамент поліції та прикордонної охорони вже надіслав йому рішення про відмову продовжити його посвідку на проживання.
Держава ухвалила рішення відмовити у продовженні посвідки на проживання, оскільки Решетніков у своїй публічній діяльності, в тому числі в публічних виступах, підтримує дії агресора і не змінив свою лінію поведінки, попри попередження, які йому робили раніше
Доповнення
У відомстві пояснили, що правоохоронці неодноразово проводили бесіди з Решетніковим і пояснювали йому, що слід припинити виправдовувати воєнні дії Росії та кремлівського режиму в публічній діяльності.
Попри винесені попередження, Решетніков не змінив риторику, яка не відповідає цінностям і не підходить для правового поля Естонії, заявили у департаменті, тому Решетнікова визнано таким, що становить загрозу безпеці держави.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас попередила, що росія може становити військову загрозу для східних кордонів НАТО протягом трьох-п'яти років.
Вона наголосила на підготовці до такого сценарію, збільшенні витрат на оборону і підтримці стратегії "стримування" росії.