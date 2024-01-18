Поддерживает агрессию рф: Эстония не продлит вид на жительство для главы русской церкви
Киев • УНН
Эстония отказалась продлить вид на жительство митрополиту Евгению, главе Эстонской митрополии Русской Православной Церкви, из-за его поддержки российской агрессии в Украине.
Эстония не продлит вид на жительство в стране главы Эстонской митрополии РПЦ митрополита Евгения, поэтому в следующем месяце ему придется покинуть страну. Об этом со ссылкой на Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии передает Delfi, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что глава Эстонской митрополии РПЦ митрополит Евгений, известный в миру как Валерий Решетников, проживал в стране на основании срочного вида на жительство в общей сложности четыре года. Ему выдавали вид на жительство со сроком действия на два года.
Последнее продление вида на жительство Решетникова было два года назад, незадолго до начала полномасштабной войны в Украине.
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Срок окончания действующего срочного вида на жительство Решетникова, гражданина россии, истекает 6 февраля. После завершения действия вида россиянин должен будет покинуть Эстонию.
Департамент полиции и пограничной охраны уже прислал ему решение об отказе продлить его вид на жительство.
Государство приняло решение отказать в продлении вида на жительство, поскольку Решетников в своей публичной деятельности, в том числе в публичных выступлениях, поддерживает действия агрессора и не изменил свою линию поведения, несмотря на предупреждения, которые ему делали ранее
Дополнение
В ведомстве пояснили, что правоохранители неоднократно проводили беседы с Решетниковым и объясняли ему, что следует прекратить оправдывать военные действия России и кремлевского режима в публичной деятельности.
Несмотря на вынесенные предупреждения, Решетников не изменил риторику, которая не соответствует ценностям и не подходит для правового поля Эстонии, заявили в департаменте, поэтому Решетников признан представляющим угрозу безопасности государства.
Напомним,
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предупредила, что Россия может представлять военную угрозу для восточных границ НАТО в течение трех-пяти лет.
Она отметила подготовку к такому сценарию, увеличение расходов на оборону и поддержку стратегии "сдерживания" России.