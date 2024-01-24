Підтримка ЗСУ від ПУМБ у 2023: понад 87 млн на обладнання і засоби боротьби

З перших днів війни ПУМБ підтримує українських захисників і захисниць. За 2023 рік банк інвестував 87,4 мільйони грн у допомогу підрозділам ЗСУ, Нацгвардії, ГУР та СБУ. З початку повномасштабного вторгнення сума цієї підтримки банком склала понад 167 мільйонів грн, передає УНН.

Леонід Скалозуб, заступник Голови Правління ПУМБ з питань безпеки, прокоментував надання допомоги: "Вже майже два роки банк оперативно реагує на запити підрозділів з гарячих точок. В 2023 році існувала нагальна потреба захисників у різних безпілотних літальних апаратах, від найпростіших FPV-дронів до потужних далекобійних БпЛА. Також відслідковувалась необхідність в обладнанні для управління "пташками" та для боротьби з ворожими дронами. Захисники потребували засоби і запчастини для ремонту систем РЕБ, обладнання для зв’язку, транспортні засоби – від пікапів до евакуаційних гелікоптерів. Наша стала підтримка не тільки підсилює обороноздатність країни, але й рятує життя воїнів на нулі й цивільних у мирних містах".

За фінансування банку на запити підрозділів у 2023 році були закуплені: 374 дрони, 6 тепловізорів, 14 одиниць обладнання для зв’язку, 177 одиниць обладнання для боротьби з ворожими дронами і для ремонту ударних безпілотних комплексів, 21 одиниця засобів та деталей для ремонту техніки ППО, 6 транспортних засобів і сплачена половина медевака тощо.

В 2023 році ПУМБ двічі приєднувався до загальнонаціональних мегазборів – на дрони-камікадзе для "Птахи Мадяра" і на дрони для ЗСУ разом з Фондом Сергія Притули. Крім того, до Дня Незалежності ПУМБ разом з СБУ, клієнтами, друзями і партнерами зібрали 60 мільйонів на виробництво першої партії 33 потужних далекобійних БпЛА "Морок". Дрони передані спецпризначенцям ЦСО "А" СБУ, зокрема, підрозділу "Білий вовк".

Серед партнерів ПУМБ у підтримці ЗСУ як великі відомі благодійні фонди, так і маленькі волонтерські організації. Всі разом ми робимо одну велику і важливу справу.

Світлана Денисенко, директорка благодійного фонду KSE Foundation: "ПУМБ долучився до збору студентів Київської школи економіки спільно з KSE Foundation та DefDev на гелікоптери-медеваки для ГУР. Банк перерахував 11 мільйонів для організації швидкої евакуації важкопоранених з поля бою. Також внесок банку у 300 тисяч гривень був спрямований на закупівлю системи загоєння ран під негативним тиском. Апарат передали до військового госпіталю на Вінниччині, він сприяє швидшому загоєнню ран і опіків різної важкості та вже допоміг десяткам захисників. Підтримка банку рятує життя!".

Команда волонтерської спільноти "Своїх не лишаємо": "Загальна сума допомоги, яку ПУМБ надав ЗСУ в співпраці зі Своїх Не Лишаємо, склала 1,8 млн грн. Наша уклінна дяка за 6 дронів DJI Mavic 3, 5 тепловізорів, 2 дрони DJI Mavic 3Т, один пікап та цілу купу найнеобхіднішого обладнання для фронту, яке завдяки спільним зусиллям вдалося передати захисникам. Ми цінуємо кожну мить співпраці!".

У 2023 році небайдужі українці через різні канали ПУМБ перерахували благодійним фондам на підтримку воїнів понад 176 мільйонів грн.

ПУМБ – партнер благодійної акції НБУ "Смілива гривня". З 4 вересня по 8 грудня 2023 року по всій Україні тривав збір монет для їх мобілізації на фронт. За три місяці акції українці разом зібрали монетами 4,3 млн грн. Через відділення ПУМБ передано у монетах і перераховано на спецрахунок НБУ для підтримки ЗСУ понад пів мільйона гривень.

Людей і бізнесів, які допомагають виборювати свободу в Україні, багато. Разом нас не здолати.