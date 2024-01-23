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Поддержка ВСУ от ПУМБ в 2023: более 87 млн на оборудование и средства борьбы

Поддержка ВСУ от ПУМБ в 2023: более 87 млн на оборудование и средства борьбы

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 07:05  •  954 просмотра

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При финансировании банка на запросы подразделений в 2023 году были закуплены: 374 дроны, 6 тепловизоров, 14 единиц оборудования для связи, 177 единиц оборудования для борьбы с вражескими дронами и для ремонта ударных беспилотных комплексов, 21 единица средств и деталей для ремонта техники ПВО, 6 транспортных средств и оплачена половина медэвака и тому подобное.

С первых дней войны ПУМБ поддерживает украинских защитников и защитниц. За 2023 год банк инвестировал 87,4 миллиона грн в помощь подразделениям ВСУ, Нацгвардии, ГУР и СБУ. С начала полномасштабного вторжения сумма этой поддержки банком составила более 167 миллионов грн, передает УНН.

Леонид Скалозуб, заместитель Председателя Правления ПУМБ по вопросам безопасности, прокомментировал оказание помощи: "Уже почти два года банк оперативно реагирует на запросы подразделений из горячих точек. В 2023 году существовала насущная потребность защитников в различных беспилотных летательных аппаратах, от простейших FPV-дронов до мощных дальнобойных БпЛА. Также отслеживалась необходимость в оборудовании для управления "птичками" и для борьбы с вражескими дронами. Защитники нуждались в средствах и запчастях для ремонта систем РЭБ, оборудование для связи, транспортные средства - от пикапов до эвакуационных вертолетов. Наша постоянная поддержка не только усиливает обороноспособность страны, но и спасает жизни воинов на нуле и гражданских в мирных городах".

При финансировании банка на запросы подразделений в 2023 году были закуплены: 374 дроны, 6 тепловизоров, 14 единиц оборудования для связи, 177 единиц оборудования для борьбы с вражескими дронами и для ремонта ударных беспилотных комплексов, 21 единица средств и деталей для ремонта техники ПВО, 6 транспортных средств и оплачена половина медэвака и тому подобное.

В 2023 году ПУМБ дважды присоединялся к общенациональным мегазборам - на дроны-камикадзе для "Птахів Маядра" и на дроны для ВСУ вместе с Фондом Сергея Притулы. Кроме того, ко Дню Независимости ПУМБ вместе с СБУ, клиентами, друзьями и партнерами собрали 60 миллионов на производство первой партии 33 мощных дальнобойных БпЛА "Морок". Дроны переданы спецназовцам ЦСО "А" СБУ, в частности, подразделению "Белый волк".

Среди партнеров ПУМБ в поддержке ВСУ как крупные известные благотворительные фонды, так и маленькие волонтерские организации. Все вместе мы делаем одно большое и важное дело.

Светлана Денисенко, директор благотворительного фонда KSE Foundation: "ПУМБ присоединился к сбору студентов Киевской школы экономики совместно с KSE Foundation и DefDev на вертолеты-медэваки для ГУР. Банк перечислил 11 миллионов для организации быстрой эвакуации тяжелораненых с поля боя. Также вклад банка в 300 тысяч гривен был направлен на закупку системы заживления ран под отрицательным давлением. Аппарат передали в военный госпиталь в Винницкой области, он способствует более быстрому заживлению ран и ожогов различной тяжести и уже помог десяткам защитников. Поддержка банка спасает жизни!".

Команда волонтерского сообщества "Своїх не лишаємо": "Общая сумма помощи, которую ПУМБ предоставил ВСУ в сотрудничестве со Своїх не лишаємо, составила 1,8 млн грн. Наша благодарность за 6 дронов DJI Mavic 3, 5 тепловизоров, 2 дрона DJI Mavic 3Т, один пикап и целую кучу необходимого оборудования для фронта, которое благодаря совместным усилиям удалось передать защитникам. Мы ценим каждое мгновение сотрудничества!"

В 2023 году неравнодушные украинцы через различные каналы ПУМБ перечислили благотворительным фондам в поддержку воинов более 176 миллионов грн.

ПУМБ - партнер благотворительной акции НБУ "Смілива гривня". С 4 сентября по 8 декабря 2023 года по всей Украине продолжался сбор монет для их мобилизации на фронт. За три месяца акции украинцы вместе собрали монетами 4,3 млн грн. Через отделения ПУМБ передано в монетах и перечислено на спецсчет НБУ для поддержки ВСУ более полумиллиона гривен.

Людей и бизнесов, которые помогают бороться за свободу в Украине, много. Вместе нас не одолеть.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Бизнеса
Підтримка ЗСУ від ПУМБ у 2023: понад 87 млн на обладнання і засоби боротьби
FUIB's support for the Armed Forces of Ukraine in 2013: over 87 million for equipment and means of warfare
Новости по теме

Поддержка ВСУ от ПУМБ в 2023: более 87 млн на оборудование и средства борьбы

При финансировании банка на запросы подразделений в 2023 году были закуплены: 374 дроны, 6 тепловизоров, 14 единиц оборудования для связи, 177 единиц оборудования для борьбы с вражескими дронами и для ремонта ударных беспилотных комплексов, 21 единица средств и деталей для ремонта техники ПВО, 6 транспортных средств и оплачена половина медэвака и тому подобное.

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Поддержка ВСУ от ПУМБ в 2023: более 87 млн на оборудование и средства борьбы

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