Підтримка освітян і талановитої молоді завжди на часі: Біржа Благодійності "Добродій" відзвітувала про реалізацію освітніх ініціатив

Одним з важливих напрямків діяльності Біржі Благодійності "ДоброДій", заснованої Оленою та Юлією Сосєдками, є підтримка освітніх ініціатив. Попри те, що фокус благодійності змістився на підтримку наших захисників, в організації не забувають про необхідність підтримки талановитої молоді за якою майбутнє. В організації розповіли про проекти, які вдалося реалізувати минулого року, повідомляє УНН.

"У роки випробувань, коли українські заклади освіти стають цілями російського терористичного режиму, підтримка освітян і тих, хто здобуває освіту - як ніколи "на часі". Теоретичні знання та практичні вміння - фундамент перспективного майбутнього. Надавати додаткові можливості молодому поколінню, що прагне змінювати на краще та розбудовувати свою країну - обов’язок соціально відповідального бізнесу, котрий успішно працює в Україні сьогодні", - кажуть представники Біржі Благодійності "Добродій".

Поділяючи цю думку, Олена Сосєдка, співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions, започаткувала освітню програму для Дніпровського ліцею інформаційних технологій. В рамках цього багатошарового проєкту вже реалізовано кілька ініціатив. Серед них:

Вручено премії імені Сергія Столбцова, викладача, котрий героїчно загинув, захищаючи Україну:

Грошові винагороди у розмірі від 2 500 грн до 3 700 грн отримали 38 найкращих учнів, котрі стали переможцями та призерами всеукраїнських та регіональних олімпіад та обласного етапу всеукраїнського конкурсу МАН з різних шкільних дисциплін, а також 35 вчителів, котрі мали найбільші професійні успіхи протягом навчального року.

Проведено грантовий конкурс для випускників:

З понад 100 випускників шляхом проведення грантового конкурсу було визначено трьох переможців, які отримали індивідуальні гранти в еквіваленті 50 000 гривень на оплату подальшої освіти. Не залишилися поза увагою Біржі у 2023 році і соціальні ініціативи, до яких ми долучались у різних форматах, виступаючи в якості співорганізаторів або партнерів.

Серед іншого:

Біржа Благодійності "ДоброДій" підтримала соціальний проєкт "For Kids UA" та профінансувала закупівлю матеріалів для проведення занять з арт-терапії в таборі "Теплі долоні". Це виїзний 10-денний інтенсив арт-терапевтичних занять для постраждалих від війни дітей на базі "Інтеграційного центру Замлиння", що на Волині.

Також організували свято для маленьких пацієнтів Регіонального медичного центру родинного здоров'я, частина з яких потребує регулярного переливання компонентів крові. Ця подія була присвячена Всесвітньому дню донора крові та початку інформаційної кампанії "Розквітай", що покликана популяризувати донорський рух, у Дніпрі.

Біржа Благодійності "ДоброДій" - багатопрофільна організація. На офіційному сайті www.248.dp.ua, кожен благодійник може знайти релевантний проєкт та підтримати його внеском.