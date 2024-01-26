Поддержка педагогов и талантливой молодежи всегда актуальна: Биржа Благотворительности "ДоброДій" отчиталась о реализации образовательных инициатив

Одним из важных направлений деятельности Биржи Благотворительности "ДоброДій", основанной Еленой и Юлией Соседками, является поддержка образовательных инициатив. Несмотря на то, что фокус благотворительности сместился на поддержку наших защитников, в организации не забывают о необходимости поддержки талантливой молодежи, за которой будущее. В организации рассказали о проектах, которые удалось реализовать в прошлом году, сообщает УНН.

"В годы испытаний, когда украинские учебные заведения становятся целями российского террористического режима, поддержка педагогов и тех, кто получает образование - как никогда "актуальна". Теоретические знания и практические умения - фундамент перспективного будущего. Предоставлять дополнительные возможности молодому поколению, которое стремится менять к лучшему и развивать свою страну - обязанность социально ответственного бизнеса, который успешно работает в Украине сегодня", - говорят представители Биржи Благотворительности "ДоброДій".

Разделяя эту мысль, Елена Соседка, соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions, начала образовательную программу для Днепровского лицея информационных технологий. В рамках этого многослойного проекта уже реализовано несколько инициатив. Среди них:

Вручены премии имени Сергея Столбцова, преподавателя, который героически погиб, защищая Украину:

Денежные вознаграждения в размере от 2 500 грн до 3 700 грн получили 38 лучших учеников, которые стали победителями и призерами всеукраинских и региональных олимпиад и областного этапа всеукраинского конкурса МАН по разным школьным дисциплинам, а также 35 учителей, которые имели наибольшие профессиональные успехи в течение учебного года.

Проведен грантовый конкурс для выпускников:

Из более 100 выпускников путем проведения грантового конкурса были определены три победителя, которые получили индивидуальные гранты в эквиваленте 50 000 гривен на оплату дальнейшего образования. Не остались без внимания Биржи в 2023 году и социальные инициативы, к которым мы приобщались в разных форматах, выступая в качестве соорганизаторов или партнеров.

Среди прочего:

Биржа Благотворительности "ДоброДій" поддержала социальный проект "For Kids UA" и профинансировала закупку материалов для проведения занятий по арт-терапии в лагере "Теплые ладони". Это выездной 10-дневный интенсив арт-терапевтических занятий для пострадавших от войны детей на базе "Интеграционного центра Замлынье" на Волыни.

Также организовали праздник для маленьких пациентов Регионального медицинского центра семейного здоровья, часть из которых нуждается в регулярном переливании компонентов крови. Это событие было посвящено Всемирному дню донора крови и началу информационной кампании "Розквітай", которая призвана популяризировать донорское движение, в Днепре.

Биржа Благотворительности "ДоброДій" - многопрофильная организация. На официальном сайте www.248.dp.ua, каждый благотворитель может найти релевантный проект и поддержать его вкладом.