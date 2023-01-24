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Підтримували Україну: в окупованому Криму не менше 15 журналістів стали жертвами переслідувань рф

Київ • УНН

 • 995744 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. У Криму російські силовики за висловлення проукраїнських поглядів затримали не менше 15 журналістів. Крім цього за пости в соціальних мережах покарали і звичайних громадян. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву дослідниці «Кримської правозахисної групи» Ірини Сєдової.

Підтримували Україну: в окупованому Криму не менше 15 журналістів стали жертвами переслідувань рф

Деталі

За словами журналістки “Кримської правозахисної групи” Ірини Сєдової, російські силовики за висловлення проукраїнських поглядів в Криму та Севастополі затримують публічних осіб та звичайних громадян. Арештувати можуть як і за пост в соціальних мережах, так і за розмову з колегами на роботі. Таким чином, після початку повномасштабного вторгнення за публічну підтримку України силовики рф заарештували не менше 15 журналістів та блогерів.

Проросійський кримський блогер Олександр Таліпов у своїх Telegram-каналах публікує особисті дані жителів Криму, які підтримують Україну. За це кримчан притягують до адміністративної та кримінальної відповідальності.

Журналістка зазначила, що людей почали штрафувати та арештовувати навіть за виконання українських пісень. Штрафи сягають 50 тисяч рублів, а арешти можуть тривати 15 днів.

“Для цього активно використовують нову статтю адмінкодексу рф, яка забороняє дискредитацію армї рф. Поки нам відомо про як мінімум 200 адміністративних справ “за дискредитацію російської армії проти кримчан, котрі були відкриті за минулий рік”, — розповіла Ірина Сєдова.

Додамо

Прокуратура АРК та Севастополя почала кримінальне провадження проти Таліпова за статтею “Розпалювання міжнаціональної ворожнечі”.

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