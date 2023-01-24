Поддерживали Украину: в оккупированном Крыму не менее 15 журналистов стали жертвами преследований рф

Детали

По словам журналистки “Крымской правозащитной группы” Ирины Седовой, российские силовики за выражение проукраинских взглядов в Крыму и Севастополе задерживают публичных лиц и обычных граждан. Арестовать могут как и за пост в социальных сетях, так и за разговор с коллегами на работе. Таким образом, после начала полномасштабного вторжения за публичную поддержку Украины силовики рф арестовали не менее 15 журналистов и блогеров.

Пророссийский крымский блогер Александр Талипов в своих Telegram-каналах публикует личные данные жителей Крыма, которые поддерживают Украину. За это крымчан привлекают к административной и уголовной ответственности.

Журналистка отметила, что людей начали штрафовать и арестовывать даже за исполнение украинских песен. Штрафы достигают 50 тысяч рублей, а аресты могут длиться 15 дней.

“Для этого активно используют новую статью админкодекса рф, которая запрещает дискредитацию армии рф. Пока нам известно о как минимум 200 административных делах “за дискредитацию российской армии против крымчан, которые были открыты за прошлый год”, — рассказала Ирина Седова.

Добавим

Прокуратура АРК и Севастополя начала уголовное производство против Талипова по статье “Разжигание межнациональной розни”.