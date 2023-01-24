Поддерживали Украину: в оккупированном Крыму не менее 15 журналистов стали жертвами преследований рф
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В Крыму российские силовики за выражение проукраинских взглядов задержали не менее 15 журналистов. Кроме этого за посты в социальных сетях наказали и обычных граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление исследовательницы “Крымской правозащитной группы” Ирины Седовой.
Детали
По словам журналистки “Крымской правозащитной группы” Ирины Седовой, российские силовики за выражение проукраинских взглядов в Крыму и Севастополе задерживают публичных лиц и обычных граждан. Арестовать могут как и за пост в социальных сетях, так и за разговор с коллегами на работе. Таким образом, после начала полномасштабного вторжения за публичную поддержку Украины силовики рф арестовали не менее 15 журналистов и блогеров.
Пророссийский крымский блогер Александр Талипов в своих Telegram-каналах публикует личные данные жителей Крыма, которые поддерживают Украину. За это крымчан привлекают к административной и уголовной ответственности.
Журналистка отметила, что людей начали штрафовать и арестовывать даже за исполнение украинских песен. Штрафы достигают 50 тысяч рублей, а аресты могут длиться 15 дней.
“Для этого активно используют новую статью админкодекса рф, которая запрещает дискредитацию армии рф. Пока нам известно о как минимум 200 административных делах “за дискредитацию российской армии против крымчан, которые были открыты за прошлый год”, — рассказала Ирина Седова.
Добавим
Прокуратура АРК и Севастополя начала уголовное производство против Талипова по статье “Разжигание межнациональной розни”.