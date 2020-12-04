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Підтримка бізнесу: комітет ВР схвалив законопроект про списання податкових боргів

Підтримка бізнесу: комітет ВР схвалив законопроект про списання податкових боргів

Київ • УНН

 • 16826 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Законопроект №4431 про списання податкових боргів до 3060 грн, що входить у пакет щодо підтримки бізнесу на карантині, ініційованих Президентом Володимиром Зеленським, парламентським комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики підтримано. Про це повідомив перший заступник голови цього комітету, народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"Щойно податковий комітет одноголосно затвердив законопроект про підтримку бізнесу №4431 за основу і в цілому. Це той закон, в якому списання податкових боргів до 3060 грн", - вказав Железняк.

Нардеп додав, що "це була остання перепона на шляху до зали". "Думаю, сьогодні весь пакет законопроектів візьмуть за основу і в цілому", - заявив Железняк.

"До 12:00 сьогодні проголосуємо вже", - підсумував він.

Раніше Железняк прогнозував, що пакет законопроектів про підтримку бізнесу на карантині, ініційованих Президентом Володимиром Зеленським, буде розглянуто в п'ятницю, 4 грудня.

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