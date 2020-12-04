Підтримка бізнесу: комітет ВР схвалив законопроект про списання податкових боргів

"Щойно податковий комітет одноголосно затвердив законопроект про підтримку бізнесу №4431 за основу і в цілому. Це той закон, в якому списання податкових боргів до 3060 грн", - вказав Железняк.

Нардеп додав, що "це була остання перепона на шляху до зали". "Думаю, сьогодні весь пакет законопроектів візьмуть за основу і в цілому", - заявив Железняк.

"До 12:00 сьогодні проголосуємо вже", - підсумував він.

Раніше Железняк прогнозував, що пакет законопроектів про підтримку бізнесу на карантині, ініційованих Президентом Володимиром Зеленським, буде розглянуто в п'ятницю, 4 грудня.