Підтримка бізнесу: комітет ВР схвалив законопроект про списання податкових боргів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Законопроект №4431 про списання податкових боргів до 3060 грн, що входить у пакет щодо підтримки бізнесу на карантині, ініційованих Президентом Володимиром Зеленським, парламентським комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики підтримано. Про це повідомив перший заступник голови цього комітету, народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Щойно податковий комітет одноголосно затвердив законопроект про підтримку бізнесу №4431 за основу і в цілому. Це той закон, в якому списання податкових боргів до 3060 грн", - вказав Железняк.
Нардеп додав, що "це була остання перепона на шляху до зали". "Думаю, сьогодні весь пакет законопроектів візьмуть за основу і в цілому", - заявив Железняк.
"До 12:00 сьогодні проголосуємо вже", - підсумував він.
Раніше Железняк прогнозував, що пакет законопроектів про підтримку бізнесу на карантині, ініційованих Президентом Володимиром Зеленським, буде розглянуто в п'ятницю, 4 грудня.