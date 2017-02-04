Підтоплення 485 дворогосподарств досі не лівідоване на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Станом на 07:00 відведено воду з 40 домогосподарств (залишається — 485), відкачано воду з одного житлового будинку (залишається — 3), 1 будівлі. Залишається 7 крижаних заторів (Хустський та Іршавський райони). Піротехнічними групами ДСНС здійснено 3 підриви криги, передає УНН з посиланням на ДСНС.
Так, до відводу води з територій домогосподарств та відкачування води з підвалів підтоплених будинків і будівель залучено 419 чол. та 69 од. техніки, у тому числі від ДСНС 75 чол., два плавзасоби та 15 од. техніки," — йдеться в повідомленні.
Наразі ситуація знаходиться на контролі Управління ДСНС у Закарпатській області.
Нагадаємо, протягом 3 лютого у 9 районах області (Воловецький, Іршавський, Тячівський, Перечинський, Рахівський, Міжгірський, Мукачівський, Хустський та Свалявський) внаслідок опадів у вигляді дощу сталося підняття рівнів води у потічках і річках та відбулося підтоплення 525 дворогосподарств, 25 га сільгоспугідь, 9 доріг загального користування, 1 магазину, 4 житлових будинків (3 пошкоджено), з яких відселено 11 осіб. Через перелив дороги водою (висота до 40 см) перекрито рух автотранспорту між с. Гребля та Вільхівка Іршавського району. На річках Іршавського, Тячівського та Хустського районів утворилося 10 крижаних заторів.