Подтопление 485 домохозяйств до сих пор не ликвидированы на Закарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. По состоянию на 07:00 отведена вода с 40 домохозяйств (остается - 485), откачана вода из одного жилого дома (остается - 3), 1 здания. Остается 7 ледяных заторов (Хустский и Иршавский районы). Пиротехническими группами ГСЧС совершено 3 подрывы льда, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Так, к отводу воды с территорий домохозяйств и откачки воды из подвалов подтопленных домов и зданий привлечено 419 чел. и 69 ед. техники, в том числе от ГСЧС 75 чел., два плавсредства и 15 ед. техники", - говорится в сообщении.
Сейчас ситуация находится на контроле Управления ГСЧС в Закарпатской области.
Напомним, в течение 3 февраля в 9 районах области (Воловецкий, Иршавский, Тячевский, Перечинский, Раховский, Межгорский, Мукачевский, Хустский и Савеловский) вследствие осадков в виде дождя произошло поднятие уровня воды в ручьях и реках и произошло подтопление 525 домохозяйств, 25 га сельхозугодий 9 дорог общего пользования, 1 магазина, 4 жилых домов (3 повреждены), из которых отселены 11 человек. Через перелив дороги водой (высота до 40 см) перекрыто движение автотранспорта между с. Плотина и Ольховка Иршавского района. На реках Иршавского, Тячевского и Хустского районов образовалось 10 ледяных заторов.