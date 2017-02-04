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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Підтопленими на Закарпатті залишаються 13 дворогосподарств

Київ • УНН

 • 9270 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 4 лютого. УНН. Станом на 19:00 4 лютого на Закарпатті залишаюся підтопленими 13 дворогосподарств. Таку оперативну інформацію оприлюднило ГУ ДСНС у Закарпатській області, передає УНН.

Підтопленими на Закарпатті залишаються 13 дворогосподарств

Крім того, підтопленими залишаються 385 гектарів сільгоспугідь та 4,3 гектари присадибних ділянок.

Станом на 12:00 кількість підтоплених внаслідок танення снігу та опадів дворогосподарств в області була у кілька разів більшою.

Через танення снігу та скресання криги на річках Іршавка, Лютянка, Латориця залишилось 3 льодових затори, які не перешкоджають течії води у межах русла. Для ліквідації льодових заторів залучено 5 піротехнічних розрахунків від Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Хмельницької областей, а також 2 – від Спеціального центру швидкого реагування (м. Дрогобич) Львівської області.

Підрозділами ДСНС та комунальними службами області у всіх постраждалих районах проведено роботи по відводу води з території дворогосподарств та відкачування води з підвалів підтоплених будинків і будівель в Тячівському, Рахівському, Іршавському та Мукачівському районах

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