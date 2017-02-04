Подтопленными на Закарпатье остаются 13 дворов
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 4 февраля. УНН. По состоянию на 19:00 4 февраля на Закарпатье остаюсь подтопленными 13 дворов. Такую оперативную информацию обнародовало ГУ ГосЧС в Закарпатской области, передает УНН.
Кроме того, подтопленными остаются 385 гектаров сельхозугодий и 4,3 гектара приусадебных участков.
По состоянию на 12:00 количество подтопленных в результате таяния снега и осадков домохозяйств в области было в несколько раз больше.
Из-за таяния снега и вскрытия льда на реках Иршавка, Лютянка, Латорица осталось 3 ледовых затора, которые не препятствуют течению воды в пределах русла. Для ликвидации ледовых заторов привлечено 5 пиротехнических расчетов от Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областей, а также 2 - от Специального центра быстрого реагирования (г. Дрогобыч) Львовской области.
Подразделениями ГосЧС и коммунальными службами области во всех пострадавших районах проведены работы по отводу воды с территории дворов и откачке воды из подвалов подтопленных домов и зданий в Тячевском, Раховском, Иршавском и Мукачевском районах