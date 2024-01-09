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Підсумки року: Біржа Благодійності, попри війну, змогла масштабувати флагманський проект з допомоги важкохворим дітям

Підсумки року: Біржа Благодійності, попри війну, змогла масштабувати флагманський проект з допомоги важкохворим дітям

Київ • УНН

 • 26242 перегляди

Незважаючи на воєнні виклики, Біржа благодійності "ДоброДій" збільшила допомогу хворим дітям на 22%, виділивши 5,5 млн грн у 2023 році.

Біржа Благодійності "ДоброДій", заснована Оленою та Юлією Сосєдками, підбиває підсумки 2023 року. Як розповіли в організації, протягом минулого року, попри всі складнощі, їм вдалося масштабувати напрям з допомоги важкохворим дітям і спрямувати на допомогу 5,5 млн грн, передає УНН.

Допомога важкохворим дітям – один з ключових напрямків в роботі Біржі від моменту її заснування.

"Попри всі складнощі, з якими ми постійно стикались протягом року (це й зменшення чисельності благодійників, і зниження середньої суми внесків, та інші непереборні обставини), нам вдалося збільшити обсяг наданої допомоги на 22% у порівнянні з минулим роком. А це на 1 000 000 грн більше, ніж у 2022!", - повідомили у "ДоброДії".

Таким чином, у 2023 році 205 маленьких українців з різними діагнозами отримали благодійну допомогу на загальну суму 5, млн грн.

Куди Біржа Благодійності "ДоброДій" спрямувала кошти:

  • Сплачено за 159 курсів реабілітації на суму 3 100 000 грн;
  • 9 дітей отримали допомогу на слухопротезування на суму 1 100 000 грн;
  • Забезпечено медикаментами та спецхарчувнням 24 підопічних на суму 700 000 грн;
  • Придбано витратні матеріали для операцій для 2 підопічних на суму 400 000 грн;
  • Також 11 дітей отримали інші види медичної або реабілітаційної допомоги на загальну суму 200 000 грн.
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"Попри те, що у військовий час "лінійку" благодійних ініціатив і напрямків діяльності Біржі довелось значно розширити, підтримка важкохворих дітей, як і завжди, залишається в топі пріоритетних завдань. Адже ми вважаємо, що життя та здоров’я наймолодшого покоління українців - найбільша цінність, за яку варто боротись попри всі перешкоди. Ми тішимось, що незважаючи на дещо пригальмовуючу загальну статистику, з нами на одній хвилі досі залишаються багато однодумців, друзів та партнерів. Дякуємо за те, що розділяєте наші переконання, допомагаєте юним українцям з важкими долями та розумієте необхідність такої підтримки!", - заявляють представники Біржі.

Наразі на сайті Біржі Благодійності "Добродій" розміщені 35 актуальних краудфандингових проєктів, спрямованих на допомогу дітям з різними діагнозами. Ви можете легко долучитися до зборів.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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