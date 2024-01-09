Итоги года: Биржа Благотворительности, несмотря на войну, смогла масштабировать флагманский проект по помощи тяжелобольным детям

Биржа Благотворительности "ДоброДій", основанная Еленой и Юлией Соседками, подводит итоги 2023 года. Как рассказали в организации, в течение прошлого года, несмотря на все сложности, им удалось масштабировать направление по помощи тяжелобольным детям и направить на помощь 5,5 млн грн, передает УНН.

Помощь тяжелобольным детям - одно из ключевых направлений в работе Биржи с момента ее основания.

"Несмотря на все сложности, с которыми мы постоянно сталкивались в течение года (это и уменьшение численности благотворителей, и снижение средней суммы взносов, и другие непреодолимые обстоятельства), нам удалось увеличить объем оказанной помощи на 22% по сравнению с прошлым годом. А это на 1 000 000 грн больше, чем в 2022!", - сообщили в "ДоброДії".

Таким образом, в 2023 году 205 маленьких украинцев с различными диагнозами получили благотворительную помощь на общую сумму 5, млн грн.

Куда Биржа Благотворительности "ДоброДій" направила средства:

Оплачено за 159 курсов реабилитации на сумму 3 100 000 грн;

9 детей получили помощь на слухопротезирование на сумму 1 100 000 грн;



Обеспечено медикаментами и спецпитанием 24 подопечных на сумму 700 000 грн;



Приобретены расходные материалы для операций для 2 подопечных на сумму 400 000 грн;



Также 11 детей получили другие виды медицинской или реабилитационной помощи на общую сумму 200 000 грн.



"Несмотря на то, что в военное время "линейку" благотворительных инициатив и направлений деятельности Биржи пришлось значительно расширить, поддержка тяжелобольных детей, как и всегда, остается в топе приоритетных задач. Ведь мы считаем, что жизнь и здоровье молодого поколения украинцев - самая большая ценность, за которую стоит бороться несмотря на все препятствия. Мы рады, что несмотря на несколько притормаживающую общую статистику, с нами на одной волне до сих пор остаются много единомышленников, друзей и партнеров. Спасибо за то, что разделяете наши убеждения, помогаете юным украинцам с тяжелыми судьбами и понимаете необходимость такой поддержки!", - заявляют представители Биржи.

Сейчас на сайте Биржи Благотворительности "ДоброДій" размещены 35 актуальных краудфандинговых проектов, направленных на помощь детям с различными диагнозами. Вы можете легко присоединиться к сборам.