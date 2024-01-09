Итоги года: Биржа Благотворительности, несмотря на войну, смогла масштабировать флагманский проект по помощи тяжелобольным детям

Эксклюзив
Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны
  •  38908 просмотра

Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны

Эксклюзив
Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК
  •  113676 просмотра

Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК

Эксклюзив
Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин
  •  185690 просмотра

Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин

Эксклюзив
Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале
  •  197232 просмотра

Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале

Эксклюзив
Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице
8 января  •  158239 просмотра

Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице

Эксклюзив
Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января
8 января  •  151024 просмотра

Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января

Эксклюзив
Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП
8 января  •  147526 просмотра

Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП

Эксклюзив
Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета
8 января  •  140530 просмотра

Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета

Эксклюзив
В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня
7 января  •  149444 просмотра

В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня

Эксклюзив
Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо
5 января  •  219393 просмотра

Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо

Эксклюзив
Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК
5 января  •  244755 просмотра

Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
5 января  •  210725 просмотра

Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

Эксклюзив
Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо
5 января  •  201520 просмотра

Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо

Эксклюзив
Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
4 января  •  386420 просмотра

Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

Эксклюзив
Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП
5 января  •  164843 просмотра

Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
itogi-goda-birzha-blagotvoritelnosti-nesmotrya-na-voinu-smogla-masshtabirovat-flagmanskii-proekt-po-pomoshchi-tyazhelobolnim-detyam

Итоги года: Биржа Благотворительности, несмотря на войну, смогла масштабировать флагманский проект по помощи тяжелобольным детям

Киев  •  УНН

09 январь 2024, 09:58  •  11427 просмотра

Read in English

Несмотря на военные вызовы, Биржа благотворительности "ДоброДій" увеличила помощь больным детям на 22%, выделив 5,5 млн грн в 2023 году.

Биржа Благотворительности "ДоброДій", основанная Еленой и Юлией Соседками, подводит итоги 2023 года. Как рассказали в организации, в течение прошлого года, несмотря на все сложности, им удалось масштабировать направление по помощи тяжелобольным детям и направить на помощь 5,5 млн грн, передает УНН.

Помощь тяжелобольным детям - одно из ключевых направлений в работе Биржи с момента ее основания.

"Несмотря на все сложности, с которыми мы постоянно сталкивались в течение года (это и уменьшение численности благотворителей, и снижение средней суммы взносов, и другие непреодолимые обстоятельства), нам удалось увеличить объем оказанной помощи на 22% по сравнению с прошлым годом. А это на 1 000 000 грн больше, чем в 2022!", - сообщили в "ДоброДії".

Таким образом, в 2023 году 205 маленьких украинцев с различными диагнозами получили благотворительную помощь на общую сумму 5, млн грн.

Куда Биржа Благотворительности "ДоброДій" направила средства:

  • Оплачено за 159 курсов реабилитации на сумму 3 100 000 грн;
  • 9 детей получили помощь на слухопротезирование на сумму 1 100 000 грн;
  • Обеспечено медикаментами и спецпитанием 24 подопечных на сумму 700 000 грн;
  • Приобретены расходные материалы для операций для 2 подопечных на сумму 400 000 грн;
  • Также 11 детей получили другие виды медицинской или реабилитационной помощи на общую сумму 200 000 грн.
Image

"Несмотря на то, что в военное время "линейку" благотворительных инициатив и направлений деятельности Биржи пришлось значительно расширить, поддержка тяжелобольных детей, как и всегда, остается в топе приоритетных задач. Ведь мы считаем, что жизнь и здоровье молодого поколения украинцев - самая большая ценность, за которую стоит бороться несмотря на все препятствия. Мы рады, что несмотря на несколько притормаживающую общую статистику, с нами на одной волне до сих пор остаются много единомышленников, друзей и партнеров. Спасибо за то, что разделяете наши убеждения, помогаете юным украинцам с тяжелыми судьбами и понимаете необходимость такой поддержки!", - заявляют представители Биржи.

Сейчас на сайте Биржи Благотворительности "ДоброДій" размещены 35 актуальных краудфандинговых проектов, направленных на помощь детям с различными диагнозами. Вы можете легко присоединиться к сборам.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Підсумки року: Біржа Благодійності, попри війну, змогла масштабувати флагманський проект з допомоги важкохворим дітям
Results of the year: Despite the war, Charity Exchange managed to scale up its flagship project to help seriously ill children
Новости по теме

Итоги года: Биржа Благотворительности, несмотря на войну, смогла масштабировать флагманский проект по помощи тяжелобольным детям

Несмотря на военные вызовы, Биржа благотворительности "ДоброДій" увеличила помощь больным детям на 22%, выделив 5,5 млн грн в 2023 году.

Общество •   •  11427 просмотра
Итоги года: Биржа Благотворительности, несмотря на войну, смогла масштабировать флагманский проект по помощи тяжелобольным детям

На Запорожском направлении пограничники ликвидировали десяток дронов-камикадзе

Украинские пограничники на Запорожском направлении уничтожили сразу с десяток российских дронов.

Война •   •  15063 просмотра
На Запорожском направлении пограничники ликвидировали десяток дронов-камикадзе

Количество погибших во время землетрясения в Японии возросло до 202

Количество жертв землетрясения в Японии возросло до 202 человек; 120 пропали без вести, тысячи людей ждут спасения в суровых условиях.

Новости Мира •   •  11287 просмотра
Количество погибших во время землетрясения в Японии возросло до 202

В Харьковской области в 200 метрах от бригады энергетиков взорвалась авиабомба

В Харьковской области произошел взрыв управляемой авиабомбы возле энергетиков; никто не пострадал во время восстановительных работ в условиях обстрелов.

Война •   •  16662 просмотра
В Харьковской области в 200 метрах от бригады энергетиков взорвалась авиабомба

На Таврическом направлении за трое суток почти 30 пленных оккупантов - Тарнавский

За 3 дня на Таврическом направлении взяли в плен около 30 вражеских солдат.

Война •   •  19175 просмотра
На Таврическом направлении за трое суток почти 30 пленных оккупантов - Тарнавский

Месть за Киевстар продолжается: хакеры взломали московского интернет-провайдера -источник

Хакеры Blackjack, вероятно, связанные с СБУ, уничтожили 20 ТБ данных московского оператора M9com, что повлекло перебои в работе; они также осуществили утечку 10 ГБ данных.

Политика •   •  17165 просмотра
Месть за Киевстар продолжается: хакеры взломали московского интернет-провайдера -источник

Боятся наступления ВСУ: россияне усиливают оборону в оккупированном Крыму

российские войска в оккупированном Крыму усиливают оборонительные меры на фоне опасений относительно продвижения украинских войск.

Война •   •  19069 просмотра
Боятся наступления ВСУ: россияне усиливают оборону в оккупированном Крыму

Швеция перечислит примерно 5 миллионов долларов в фонд НАТО для помощи Украине

Швеция внесет 50 млн. шведских крон в фонд НАТО для помощи Украине. Деньги пойдут на военное оборудование, топливо и медикаменты.

Политика •   •  16018 просмотра
Швеция перечислит примерно 5 миллионов долларов в фонд НАТО для помощи Украине

На фоне морозов максимально высокий уровень потребления электричества: украинцев просят экономить

Потребление электроэнергии в Украине достигло максимально высокого уровня на фоне резкого похолодания, и потребителей призывают экономить электричество, на фоне того, как продолжаются ремонтные работы после отключений, вызванных погодными условиями, которые затронули более 1000 населенных пунктов.

Общество •   •  16517 просмотра
На фоне морозов максимально высокий уровень потребления электричества: украинцев просят экономить

Комитет ВР поддержал законопроект, который позволит достроить Музей Голодомора за счет Канады

Парламентский комитет Украины одобрил законопроект о финансировании Канадой завершения строительства Музея Голодомора-геноцида, что является чрезвычайно важным по культурно-историческим причинам. Сумма финансирования составляет 15 миллионов канадских долларов.

Общество •   •  12725 просмотра
Комитет ВР поддержал законопроект, который позволит достроить Музей Голодомора за счет Канады