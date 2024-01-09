Итоги года: Биржа Благотворительности, несмотря на войну, смогла масштабировать флагманский проект по помощи тяжелобольным детям
Киев • УНН
Несмотря на военные вызовы, Биржа благотворительности "ДоброДій" увеличила помощь больным детям на 22%, выделив 5,5 млн грн в 2023 году.
Биржа Благотворительности "ДоброДій", основанная Еленой и Юлией Соседками, подводит итоги 2023 года. Как рассказали в организации, в течение прошлого года, несмотря на все сложности, им удалось масштабировать направление по помощи тяжелобольным детям и направить на помощь 5,5 млн грн, передает УНН.
Помощь тяжелобольным детям - одно из ключевых направлений в работе Биржи с момента ее основания.
"Несмотря на все сложности, с которыми мы постоянно сталкивались в течение года (это и уменьшение численности благотворителей, и снижение средней суммы взносов, и другие непреодолимые обстоятельства), нам удалось увеличить объем оказанной помощи на 22% по сравнению с прошлым годом. А это на 1 000 000 грн больше, чем в 2022!", - сообщили в "ДоброДії".
Таким образом, в 2023 году 205 маленьких украинцев с различными диагнозами получили благотворительную помощь на общую сумму 5, млн грн.
Куда Биржа Благотворительности "ДоброДій" направила средства:
- Оплачено за 159 курсов реабилитации на сумму 3 100 000 грн;
- 9 детей получили помощь на слухопротезирование на сумму 1 100 000 грн;
- Обеспечено медикаментами и спецпитанием 24 подопечных на сумму 700 000 грн;
- Приобретены расходные материалы для операций для 2 подопечных на сумму 400 000 грн;
- Также 11 детей получили другие виды медицинской или реабилитационной помощи на общую сумму 200 000 грн.
"Несмотря на то, что в военное время "линейку" благотворительных инициатив и направлений деятельности Биржи пришлось значительно расширить, поддержка тяжелобольных детей, как и всегда, остается в топе приоритетных задач. Ведь мы считаем, что жизнь и здоровье молодого поколения украинцев - самая большая ценность, за которую стоит бороться несмотря на все препятствия. Мы рады, что несмотря на несколько притормаживающую общую статистику, с нами на одной волне до сих пор остаются много единомышленников, друзей и партнеров. Спасибо за то, что разделяете наши убеждения, помогаете юным украинцам с тяжелыми судьбами и понимаете необходимость такой поддержки!", - заявляют представители Биржи.
Сейчас на сайте Биржи Благотворительности "ДоброДій" размещены 35 актуальных краудфандинговых проектов, направленных на помощь детям с различными диагнозами. Вы можете легко присоединиться к сборам.
Итоги года: Биржа Благотворительности, несмотря на войну, смогла масштабировать флагманский проект по помощи тяжелобольным детям
Несмотря на военные вызовы, Биржа благотворительности "ДоброДій" увеличила помощь больным детям на 22%, выделив 5,5 млн грн в 2023 году.
На Запорожском направлении пограничники ликвидировали десяток дронов-камикадзе
Украинские пограничники на Запорожском направлении уничтожили сразу с десяток российских дронов.
Количество погибших во время землетрясения в Японии возросло до 202
Количество жертв землетрясения в Японии возросло до 202 человек; 120 пропали без вести, тысячи людей ждут спасения в суровых условиях.
В Харьковской области в 200 метрах от бригады энергетиков взорвалась авиабомба
В Харьковской области произошел взрыв управляемой авиабомбы возле энергетиков; никто не пострадал во время восстановительных работ в условиях обстрелов.
На Таврическом направлении за трое суток почти 30 пленных оккупантов - Тарнавский
За 3 дня на Таврическом направлении взяли в плен около 30 вражеских солдат.
Месть за Киевстар продолжается: хакеры взломали московского интернет-провайдера -источник
Хакеры Blackjack, вероятно, связанные с СБУ, уничтожили 20 ТБ данных московского оператора M9com, что повлекло перебои в работе; они также осуществили утечку 10 ГБ данных.
Боятся наступления ВСУ: россияне усиливают оборону в оккупированном Крыму
российские войска в оккупированном Крыму усиливают оборонительные меры на фоне опасений относительно продвижения украинских войск.
Швеция перечислит примерно 5 миллионов долларов в фонд НАТО для помощи Украине
Швеция внесет 50 млн. шведских крон в фонд НАТО для помощи Украине. Деньги пойдут на военное оборудование, топливо и медикаменты.
На фоне морозов максимально высокий уровень потребления электричества: украинцев просят экономить
Потребление электроэнергии в Украине достигло максимально высокого уровня на фоне резкого похолодания, и потребителей призывают экономить электричество, на фоне того, как продолжаются ремонтные работы после отключений, вызванных погодными условиями, которые затронули более 1000 населенных пунктов.
Комитет ВР поддержал законопроект, который позволит достроить Музей Голодомора за счет Канады
Парламентский комитет Украины одобрил законопроект о финансировании Канадой завершения строительства Музея Голодомора-геноцида, что является чрезвычайно важным по культурно-историческим причинам. Сумма финансирования составляет 15 миллионов канадских долларов.