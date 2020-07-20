Підсумки сезону: Михайличенко дав оцінку виступу "Динамо"

“Хочеться швидше забути цей матч, хоча це не вийде. Причин такого результату багато, але, напевно, основна — нам банально не вистачило сил. У нас вилетіла велика група гравців, Попов не зміг дограти сьогодні. Але це не знімає з нас відповідальності. Надто обережно грали, особливо в першому таймі. Те, що нічия нас влаштовувала, напевно, було в підсвідомості”, — наголосив фахівець.

Фахівець відзначив, що в клубі наразі вистачає гравців, яких він називає “статистами”.

"Цей сезон дав багато приводів для роздумів. Є багато статистів, із якими потрібно наводити порядок. Обойма “Динамо” повинна складати 18-20 осіб, і кожен із них має виходити на поле та виконувати те, що від нього вимагається. Не завжди це виходить. Будемо думати. Основні завдання — Кубок України та кваліфікація Ліги чемпіонів — ми виконали. Але після гри з “Колосом” великий осад. Сезон був неоднозначним. Можливо, це і добре, що він показав больові точки, які нам потрібно виправляти“, — підсумував Михайличенко.

Як повідомляв УНН, “Динамо” звільнило Михайличенка.

Нагадаємо, що “Динамо” завоювало право виступити в кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2020-21 років.