Итоги сезона: Михайличенко дал оценку выступлению "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Экс-наставник киевского "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал поражение "бело-синих" от "Колоса" (0:2) и подытожил результаты клуба в сезоне 2019-20 годов, передает УНН со ссылкой на сайт столичного коллектива.
“Хочется поскорее забыть этот матч, хотя это не получится. Причин такого результата много, но, наверное, основная — нам банально не хватило сил. У нас вылетела большая группа игроков, Попов не смог доиграть сегодня. Но это не снимает с нас ответственности. Слишком осторожно играли, особенно в первом тайме. То, что ничья нас устраивала, наверное, было в подсознании”, — отметил специалист.
Специалист отметил, что в клубе пока хватает игроков, которых он называет “статистами”.
“Этот сезон дал много пищи для размышлений. Есть много статистов, с которыми нужно наводить порядок. Обойма „Динамо“ должна составлять 18-20 человек, и каждый из них должен выходить на поле и выполнять то, что от него требуется. Не всегда это получается. Будем думать. Основные задачи — Кубок Украины и квалификация Лиги чемпионов — мы выполнили. Но после игры с „Колосом“ большой осадок. Сезон был неоднозначным. Возможно, это и хорошо, что он показал болевые точки, которые нам нужно исправлять”, — подытожил Михайличенко.
Как сообщал УНН, “Динамо” уволило Михайличенко.
Напомним, что “Динамо” завоевало право выступить в квалификации Лиги чемпионов сезона 2020-21 годов.