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Підсів у таксі і намагався пограбувати: у мережі обговорюють небезпечні поїздки на Uber

Підсів у таксі і намагався пограбувати: у мережі обговорюють небезпечні поїздки на Uber

Київ • УНН

 • 30175 перегляди

У соціальній мережі Facebook обговорюють історію дівчини Марини, яка після поїздки в таксі Uber ледве уникла пограбування. УНН зібрало інформацію про інцидент, поспілкувавшись з потерпілою дівчиною і водіями UBER.

Все сталося 14 липня. Їхала Марина з готелю за адресою Ризька, 15. За її словами, за кілька хвилин до висадки у водія нібито виникли труднощі з пошуком адреси, і він зупинився на дорозі, щоб подивитися на карту. У цей момент в машину підсів незнайомий чоловік.

Водій спершу зробив здивований вигляд, але після сам же і повідомив, що це його наступний пасажир. Дівчина дуже поспішала, тому погодилася на те, щоб її спершу довезли до місця призначення, а потім вони продовжили шлях.

Журналісти УНН поспілкувалися з кількома водіями сервісу таксі Uber, і з'ясувалося, що їм заборонено брати наступного клієнта, поки в машині знаходиться попередній.

УНН також вдалося поспілкуватися з потерпілою дівчиною по телефону, вона поділилася подробицями цієї історії.

За її словами, ця адреса знаходиться в приватному секторі, високі паркани і повна тиша без єдиної душі.

"Коли я вийшла, незнайомець попрямував за мною і сказав, що нам по дорозі. Я відповіла, що бути такого не може. Я приїхала не в громадське місце і людей, які мене чекають я знаю в обличчя. Ми зупинилися, і незнайомець почав вимагати гроші та ключі. Від переляку я не відразу зрозуміла, що відбувається і підбігла до вхідних дверей, натиснула на дзвінок, і мене зустрів охоронець. Пограбування не відбулося завдяки кільком хвилинам. Все це виглядало як спланована змова водія і незнайомця", - говорить Марина.

Далі вона звернулася в службу підтримки Uber. Так як після поїздки в сервісі не відображається номер машини автомобіля, вона попросила, щоб вони надали цей номер. У даному проханні їй відмовили, аргументувавши тим, що подібна інформація розголошується тільки співробітникам правоохоронних органів.

На даний момент цією справою займається поліція. Номер реєстрації заяви ЕО 48902.

У потерпілої є лише марка автомобіля і фото водія. У місці, де сталася спроба злочину були камери спостереження, і незнайомець, який намагався її пограбувати, ймовірно потрапив в їх огляд. Але, за словами дівчини, і ця інформація так само, надається тільки співробітникам правоохоронних органів.

Редакція УНН залишає право за UBER на коментар щодо вищеописаної ситуації.

Оновлено. 21 липня УНН отримав коментар від Uber по цій ситуації.

"Описаним подіям не місце в Uber. Ми готові допомогти правоохоронним органам у їх розслідуванні", - повідомили в Uber.

Там підкреслили, що така ситуація - явне порушення їх Принципів спільноти, які прямо забороняють будь-яке злочинну або шахрайську поведінку в додатку.

"Безпека пасажирів і водіїв, які використовують додаток Uber, є нашим головним пріоритетом. Коли нам повідомляють про інциденти, ми працюємо, щоб посприяти правоохоронним органам в їх розслідуванні.

Команда реагування на інциденти Uber працює 24 години на добу, 365 днів у році, щоб негайно реагувати на події в усьому світі. Як тільки з нами зв'яжуться співробітники правоохоронних органів або поліції, наша спеціалізована група співпрацюватиме з ними, щоб надати допомогу в розслідуванні.

Зворотній зв'язок - це один із способів дізнатися про потенційні проблеми. Після кожної поїздки пасажирів і водіїв просять оцінити один одного і дати зворотний зв'язок. Ми переглядаємо цю інформацію і розслідуємо будь-які проблеми. Існує також запис GPS кожної поїздки", - повідомляють в Uber.

Також там інформують, що недавно запустили нову функцію безпеки для виявлення несподіваних зупинок і перевірку безпеки.

"За допомогою цієї функції водіям і пасажирам буде автоматично поставлено питання про те, чи все в порядку, і їм буде надана допомога для негайного вирішення питань у разі несподіваної більш тривалої зупинки на маршруті", - пояснив в Uber.

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