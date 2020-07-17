Подсел в такси и пытался ограбить: в сети обсуждают небезопасные поездки на Uber

Все произошло 14 июля. Ехала Марина с отеля по адресу Рижская 15. По ее словам, за несколько минут до высадки у водителя якобы возникли трудности с поиском адреса, и он остановился на дороге, чтобы посмотреть на карту. В этот момент в машину подсел незнакомый человек.

Водитель сперва сделал удивленный вид, но после сам же и сообщил, что это его следующий пассажир. Девушка очень спешила, поэтому согласилась на то, чтобы её сперва довезли к месту назначения, а потом они продолжили путь.

Журналисты УНН пообщались с несколькими водителями сервиса такси Uber, и выяснилось, что им запрещено брать следующего клиента, пока в машине находится предыдущий.

УНН также удалось пообщаться с потерпевшей девушкой по телефону, она поделилась подробностями этой истории.

По её словам, данный адрес находится в частном секторе, высокие заборы и полная тишина без единой души.

“Когда я вышла, незнакомец направился за мной и сказал, что нам по пути. Я ответила, что быть такого не может. Я приехала не в общественное место и людей, которые меня ожидают я знаю в лицо. Мы остановились, и незнакомец начал требовать деньги и ключи. От испуга я не сразу поняла, что происходит и подбежала к входной двери, нажала на звонок, и меня встретил охранник. Ограбления не произошло благодаря нескольким минутам. Всё это выглядело как спланированный сговор водителя и незнакомца”, - говорит Марина.

Далее она обратилась в службу поддержки Uber. Так как после поездки в сервисе не отображается номер машины автомобиля, она попросила, чтобы они предоставили этот номер. В данной просьбе ей отказали, аргументировав тем, что подобная информация разглашается только сотрудникам правоохранительных органов.

На данный момент этим делом занимается полиция. Номер регистрации заявления ЕО 48902.

У потерпевшей есть лишь марка автомобиля и фото водителя. В месте где произошла попытка преступления были камеры наблюдения, и незнакомец, пытавшийся её ограбить, вероятно попал в их обзор. Но по словам девушки, и эта информация так же, предоставляется только сотрудникам правоохранительных органов.

Редакция УНН оставляет право за UBER на комментарий относительно вышеописанной ситуации.

Обновлено. 21 июля УНН получил комментарий от Uber по данной ситуации.

"Описанному событию не место в Uber. Мы готовы помочь правоохранительным органам в их расследовании", - сообщили в Uber.

Там подчеркнули, что такая ситуация - явное нарушение их Принципов сообщества, которые прямо запрещают любое преступное или мошенническое поведение в приложении.

"Безопасность пассажиров и водителей, которые используют приложение Uber, является нашим главным приоритетом. Когда нам сообщают об инцидентах, мы работаем, чтобы оказать содействие правоохранительным органам в их расследовании.

Команда реагирования на инциденты Uber работает 24 часа в сутки, 365 дней в году, чтобы немедленно реагировать на происшествия во всем мире. Как только с нами свяжутся сотрудники правоохранительных органов или полиции, наша специализированная группа будет сотрудничать с ними, чтобы оказать помощь в расследовании.

Обратная связь - это один из способов узнать о потенциальных проблемах. После каждой поездки пассажиров и водителей просят оценить друг друга и дать обратную связь. Мы просматриваем эту информацию и расследуем любые проблемы. Существует также запись GPS каждой поездки", - сообщают в Uber.

Также там информируют, что недавно запустили новую функцию безопасности для обнаружения неожиданных остановок и проверку безопасности.

"С помощью этой функции водителям и пассажирам будет автоматически задан вопрос о том, все ли в порядке, и им будет предоставлена помощь для немедленного решения вопросов в случае неожиданной более длительной остановки на маршруте", - объяснил в Uber.