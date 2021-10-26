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Підсилення конфіденційності: Apple випустила нову macOS Monterey

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Компанія Apple випустила стабільну версію нової операційної системи для Mac — macOS 12 Monterey. Про це повідомляє УНН з посиланням на Apple.com.

Підсилення конфіденційності: Apple випустила нову macOS Monterey

Деталі

Реліз нової ОС для комп’ютерів Mac відбувся 25 жовтня. Користувачі можуть завантажити її безкоштовно, проте власники MacBook Pro 2013 і 2014, MacBook Air 2013 і 2014, MacBook 2015 і iMac 2014 не зможуть встановити оновлення.

Серед головних нововведень :

• Оновлений браузер Safari з переробленим дизайном і опцією угруповання вкладок, в тому числі за тематиками.

• Підтримка AirPlay.

• Universal Control для швидкого перемикання між Mac і планшетом iPad, функція дозволить використовувати одну і ту ж мишку та клавіатуру, без додаткових налаштувань. Можна вводити текст з клавіатури Mac на будь-якому з пристроїв, а також перетягувати контент між пристроями.

• Нова система сповіщень з рекомендаціями про відключення повідомлень, на які користувач найрідше звертає увагу.

• “Візуальний пошук”, який допоможе знаходити інформацію про обʼєкти на фото.

• Підтримка просторового звуку у FaceTime

• SharePlay для спільного перегляду відео та прослуховування музики

• Опція “Коротка замітка” для швидкого запису незалежно від запущеного додатка.

Також Safari підсилив конфіденційність: функція “запобігання відстеження” тепер не дозволяє трекерам створювати профіль користувача на основі IP-адреси.

Нагадаємо

Компанія Apple в понеділок, 18 жовтня, провела другу за цю осінь презентацію гаджетів, представивши бездротові навушники AirPods третього покоління, нові ноутбуки MacBook Pro та власні процесори.
Рамки дисплея скоротили до 3,5 мм, блок розмістили у вирізі, як у смартфонів iPhone. Також компанія повернула порти HDMI, Type-C з Thunderbolt, слот для SD карт, MagSafe. На лівій грані знаходяться ще два Type-C і 3,5 мм роз’єм для навушників.

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