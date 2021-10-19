Найпотужніший процесор у світі: компанія Apple презентувала нові MacBook Pro

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Компанія Apple в понеділок, 18 жовтня, провела другу за цю осінь презентацію гаджетів, представивши бездротові навушники AirPods третього покоління, нові ноутбуки MacBook Pro та власні процесори.

Рамки дисплея скоротили до 3,5 мм, блок розмістили у вирізі, як у смартфонів iPhone. Також компанія повернула порти HDMI, Type-C з Thunderbolt, слот для SD карт, MagSafe. На лівій грані знаходяться ще два Type-C і 3,5 мм роз'єм для навушників.

Ноутбуки випускатимуться з екранами на 14 і 16 дюймів із підтримкою у 120 Гц. Стандартна яскравість екранів на рівні 1000 ніт, максимальна - 1600 ніт. Розширення камери збільшено вдвічі.

Корпус у гаджетів алюмінієвий, також вони отримали нову систему охолодження на основі двох кулерів і швидші SSD. Автономність молодшої версії повинна забезпечити 10 годин відтворення відео, старшої - 17 годин.

MacBook Pro побудовані на базі нових процесорів M1 Pro, які є на 70% продуктивнішими за M1. Проте для замовлення буде доступний і варіант з більш продуктивним M1 Max.

У M1 Pro 10 ядер, включаючи 8 високопродуктивних і 2 енергоефективних. За графіку відповідає 16-ядерний прискорювач. Процесор з підтримкою 32 ГБ об'єднаної пам'яті. Чіп виявився вдвічі потужнішим, ніж звичайний M1, у частині графіки і втричі - у плані продуктивності.

Версія M1 Max є ще більш поліпшеним варіантом, він отримав 32-ядерний GPU, а максимальний обсяг об'єднаної пам'яті збільшений до 64 ГБ. Компанія запевнила, що це найпотужніший процесор для ноутбука у світі.

Ціна нового Mac 14 коштуватиме від $1999, 16- від $2499. Новинки будуть доступні для купівлі з наступного тижня.

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