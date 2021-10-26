Усиление конфиденциальности: Apple выпустила новую macOS Monterey
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Компания Apple выпустила стабильную версию новой операционной системы для Mac – macOS 12 Monterey. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Apple.com.
Детали
Релиз новой ОС для компьютеров Mac прошел 25 октября. Пользователи могут скачать ее бесплатно, однако владельцы MacBook Pro 2013 и 2014, MacBook Air 2013 и 2014, MacBook 2015 и iMac 2014 не смогут установить обновление.
Среди главных нововведений:
• Обновлен браузер Safari с переработанным дизайном и опцией группировки вкладок, в том числе по тематикам.
• Поддержка AirPlay.
• Universal Control для быстрого переключения между Mac и планшетом iPad, функция позволит использовать одну и ту же мышь и клавиатуру без дополнительных настроек. Можно вводить текст с клавиатуры Mac на любом из устройств, а также перетаскивать контент между устройствами.
• Новая система уведомлений с рекомендациями об отключении сообщений, на которые пользователь реже обращает внимание.
• “Визуальный поиск”, который поможет найти информацию об объектах на фото.
• Поддержка пространственного звука в FaceTime
• SharePlay для совместного просмотра видео и прослушивания музыки
• Опция “Краткая заметка” для быстрой записи независимо от запущенного приложения.
Также Safari усилил конфиденциальность: функция предотвращения отслеживания теперь не позволяет трекерам создавать профиль пользователя на основе IP-адреса.
Напомним
Компания Apple в понедельник, 18 октября, провела вторую за эту осень презентацию гаджетов, представив беспроводные наушники AirPods третьего поколения, новые ноутбуки MacBook Pro и собственные процессоры.
Рамки дисплея сократили до 3,5 мм, блок разместили в вырезе, как у смартфонов iPhone. Также компания вернула порты HDMI, Type-C из Thunderbolt, слот для SD карт, MagSafe. На левой грани находятся еще два Type-C и 3,5 мм разъем для наушников.