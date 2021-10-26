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Усиление конфиденциальности: Apple выпустила новую macOS Monterey

Киев • УНН

 • 13902 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Компания Apple выпустила стабильную версию новой операционной системы для Mac – macOS 12 Monterey. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Apple.com.

Усиление конфиденциальности: Apple выпустила новую macOS Monterey

Детали

Релиз новой ОС для компьютеров Mac прошел 25 октября. Пользователи могут скачать ее бесплатно, однако владельцы MacBook Pro 2013 и 2014, MacBook Air 2013 и 2014, MacBook 2015 и iMac 2014 не смогут установить обновление.

Среди главных нововведений:

• Обновлен браузер Safari с переработанным дизайном и опцией группировки вкладок, в том числе по тематикам.

• Поддержка AirPlay.

• Universal Control для быстрого переключения между Mac и планшетом iPad, функция позволит использовать одну и ту же мышь и клавиатуру без дополнительных настроек. Можно вводить текст с клавиатуры Mac на любом из устройств, а также перетаскивать контент между устройствами.

• Новая система уведомлений с рекомендациями об отключении сообщений, на которые пользователь реже обращает внимание.

• “Визуальный поиск”, который поможет найти информацию об объектах на фото.

• Поддержка пространственного звука в FaceTime

• SharePlay для совместного просмотра видео и прослушивания музыки

• Опция “Краткая заметка” для быстрой записи независимо от запущенного приложения.

Также Safari усилил конфиденциальность: функция предотвращения отслеживания теперь не позволяет трекерам создавать профиль пользователя на основе IP-адреса.

Напомним

Компания Apple в понедельник, 18 октября, провела вторую за эту осень презентацию гаджетов, представив беспроводные наушники AirPods третьего поколения, новые ноутбуки MacBook Pro и собственные процессоры.
Рамки дисплея сократили до 3,5 мм, блок разместили в вырезе, как у смартфонов iPhone. Также компания вернула порты HDMI, Type-C из Thunderbolt, слот для SD карт, MagSafe. На левой грани находятся еще два Type-C и 3,5 мм разъем для наушников.

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