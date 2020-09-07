Підрозділи МВС забезпечуватимуть безпеку на Рош га-Шана в Умані - Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Підрозділи Міністерства внутрішніх справ забезпечуватимуть безпеку під час святкування Рош га-Шана в Умані. Про це Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив під час наради за участі голови Нацполіції Ігоря Клименко, мера Умані Олександра Цебрія, а також представників Міністерства закордонних справ та Міністерства культури, передає УНН з посиланням на пресслужбу МВС.
Так, за словами міністра, під час Рош га-Шана в Умані будуть введені технічні обмеження.
"Ми розуміємо всі ризики, які пов’язані із святкуванням Рош га-Шана. Підрозділи МВС забезпечуватимуть правопорядок та безпеку на вулицях Умані. Ми зробимо усе можливе, щоб ці заходи пройшли спокійно та безпечно", - зазначив Аваков.
З його слів, за очікуваннями, цього року у зв’язку з всесвітньою пандемією місто відвідають близько 3 тисячі осіб.
Нагадаємо, минулого тижня комісія техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій розглянула питання щодо масового паломництва хасидів до Умані для святкування Рош Га-Шана.