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Підрозділи МВС забезпечуватимуть безпеку на Рош га-Шана в Умані - Аваков

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Підрозділи Міністерства внутрішніх справ забезпечуватимуть безпеку під час святкування Рош га-Шана в Умані. Про це Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив під час наради за участі голови Нацполіції Ігоря Клименко, мера Умані Олександра Цебрія, а також представників Міністерства закордонних справ та Міністерства культури, передає УНН з посиланням на пресслужбу МВС.

Підрозділи МВС забезпечуватимуть безпеку на Рош га-Шана в Умані - Аваков

Так, за словами міністра, під час Рош га-Шана в Умані будуть введені технічні обмеження.

"Ми розуміємо всі ризики, які пов’язані із святкуванням Рош га-Шана. Підрозділи МВС забезпечуватимуть правопорядок та безпеку на вулицях Умані. Ми зробимо усе можливе, щоб ці заходи пройшли спокійно та безпечно", - зазначив Аваков.

З його слів, за очікуваннями, цього року у зв’язку з всесвітньою пандемією місто відвідають близько 3 тисячі осіб.

Нагадаємо, минулого тижня комісія техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій розглянула питання щодо масового паломництва хасидів до Умані для святкування Рош Га-Шана.

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