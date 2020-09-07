Подразделения МВД будут обеспечивать безопасность на Рош ха-Шана в Умани - Аваков

Так, по словам министра, во время Рош ха-Шана в Умани будут введены технические ограничения.

"Мы понимаем все риски, связанные с празднованием Рош ха-Шана. Подразделения МВД будут обеспечивать правопорядок и безопасность на улицах Умани. Мы сделаем все возможное, чтобы эти мероприятия прошли спокойно и безопасно", - отметил Аваков.

По его словам, как ожидается, в этом году в связи со всемирной пандемией город посетят около 3 тысяч человек.

Напомним, на прошлой неделе комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрела вопрос относительно массового паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана.