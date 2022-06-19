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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Підрозділ зенітних ракетних військ знищив ворожий безпілотний літальний апарат

Підрозділ зенітних ракетних військ знищив ворожий безпілотний літальний апарат

Київ • УНН

 • 78440 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Українські повітряні сили знищили ротно-тактичну групу і один з опорних пунктів рф. Зенітники збили ворожий безпілотник. Про це повідомляє УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Деталі

Повітряні Сили Збройних Сил України продовжують виконувати завдання із захисту суверенітету та державної цілісності України.

19 червня підрозділ зенітних ракетних військ знищив ворожий безпілотний літальний апарат ворога.

“Винищувачі Повітряних Сил патрулюють повітряний простір та прикривають дії ударної авіації, яка завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів на кількох напрямках”, — йдеться в повідомленні.

В результаті авіанальотів 19 червня знищено техніку та живу силу ротно-тактичної групи окупантів, а також один із опорних пунктів противника.

Нагадаємо 

Генштаб ЗСУ показав, як українські артилеристи знищили російські реактивні системи залпового вогню.

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