Подразделение зенитных ракетных войск уничтожило вражеский беспилотный летательный аппарат
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Украинские воздушные силы уничтожили ротно-тактическую группу и один из опорных пунктов рф. Зенитчики сбили вражеский беспилотник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Детали
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины продолжают выполнять задачи защиты суверенитета и государственной целостности Украины.
19 июня подразделение зенитных ракетных войск уничтожило вражеский беспилотный летательный аппарат врага.
“Истребители Воздушных Сил патрулируют воздушное пространство и прикрывают действия ударной авиации, которая наносит ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов на нескольких направлениях”, — говорится в сообщении.
В результате авианалетов 19 июня уничтожена техника и живая сила ротно-тактической группы оккупантов, а также один из опорных пунктов противника.
Напомним
Генштаб ВСУ показал, как украинские артиллеристы уничтожили российские реактивные системы залпового огня.