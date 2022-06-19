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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 81657 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 66110 просмотра

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12:52 • 45501 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Подразделение зенитных ракетных войск уничтожило вражеский беспилотный летательный аппарат

Подразделение зенитных ракетных войск уничтожило вражеский беспилотный летательный аппарат

Киев • УНН

 • 78439 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Украинские воздушные силы уничтожили ротно-тактическую группу и один из опорных пунктов рф. Зенитчики сбили вражеский беспилотник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Детали

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины продолжают выполнять задачи защиты суверенитета и государственной целостности Украины.

19 июня подразделение зенитных ракетных войск уничтожило вражеский беспилотный летательный аппарат врага.

“Истребители Воздушных Сил патрулируют воздушное пространство и прикрывают действия ударной авиации, которая наносит ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов на нескольких направлениях”, — говорится в сообщении.

В результате авианалетов 19 июня уничтожена техника и живая сила ротно-тактической группы оккупантов, а также один из опорных пунктов противника.

Напомним 

Генштаб ВСУ показал, как украинские артиллеристы уничтожили российские реактивные системы залпового огня.

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