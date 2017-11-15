Підрив поліцейського авто на Донеччині кваліфікували як теракт

“Факт кваліфіковано за ст. 258 „Терористичний акт“ Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що наразі на місці продовжують працювати вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками, які обстежують територію на наявність мін та інших вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв УНН, на Донеччині на міні підірвалося авто поліції, загинув майор.