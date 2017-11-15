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Підрив поліцейського авто на Донеччині кваліфікували як теракт

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Підрив поліцейського автомобіля на міні в зоні проведення антитерористичної операції в Донецькій області кваліфікували як теракт, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції Донецької області.

“Факт кваліфіковано за ст. 258 „Терористичний акт“ Кримінального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що наразі на місці продовжують працювати вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками, які обстежують територію на наявність мін та інших вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв УНН, на Донеччині на міні підірвалося авто поліції, загинув майор.

Українські Національні Новини

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