Подрыв полицейского авто в Донецкой области квалифицировали как теракт
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Подрыв полицейского автомобиля на мине в зоне проведения антитеррористической операции в Донецкой области квалифицировали как теракт, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.
“Факт квалифицирован по ст. 258 „Террористический акт“ Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.
Также отмечено, что в настоящее время на месте продолжают работать взрывотехники, кинологи со служебными собаками, которые обследуют территорию на наличие мин и других взрывоопасных предметов.
Как сообщал УНН, в Донецкой области на мине взорвалось авто полиции, погиб майор.