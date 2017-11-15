Подрыв полицейского авто в Донецкой области квалифицировали как теракт

“Факт квалифицирован по ст. 258 „Террористический акт“ Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Также отмечено, что в настоящее время на месте продолжают работать взрывотехники, кинологи со служебными собаками, которые обследуют территорию на наличие мин и других взрывоопасных предметов.

Как сообщал УНН, в Донецкой области на мине взорвалось авто полиции, погиб майор.