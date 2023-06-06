Підрив Каховської ГЕС несе загрозу для ЗАЕС - Офіс Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Російський підрив Каховської ГЕС несе загрозу для Запорізької атомної електростанції, заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, пише УНН.
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“Черговий воєнний злочин російських терористів. Президент збирає РНБО. Це екоцид. Росіяни відповідатимуть за можливе позбавлення питної води людей на Півдні Херсонщини та в Криму, можливе знищення частини населених пунктів та біосфери. Також їх дії несуть загрозу для ЗАЕС”, - написав Єрмак в Telegram.
Єрмак також заявив, що центральна та регіональна влада працюють над вирішенням проблеми.
"Маємо забезпечити покарання для ворога на міжнародному рівні", - додав керівник ОП.
Нагадаємо
російська армія здійснила підрив Каховської ГЕС.
У Херсонській ОВА оголосили евакуацію населення деяких пунктів. Евакуація відбувається з таких населених пунктів: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон - острів Корабел.