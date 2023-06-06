Подрыв Каховской ГЭС несет угрозу для ЗАЭС - Офис Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Российский подрыв Каховской ГЭС несет угрозу для Запорожской атомной электростанции, заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, пишет УНН.
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“Очередное военное преступление российских террористов. Президент собирает СНБО. Это экоцид. Россияне будут отвечать за возможное лишение питьевой воды людей на Юге Херсонщины и в Крыму, возможное уничтожение части населенных пунктов и биосферы. Также их действия несут угрозу для ЗАЭС”, - написал Ермак в Telegram.
Ермак также заявил, что центральные и региональные власти работают над решением проблемы.
"Должны обеспечить наказание для врага на международном уровне", - добавил руководитель ОП.
Напомним
российская армия осуществила подрыв Каховской ГЭС.
В Херсонской ОВА объявили эвакуацию населения некоторых пунктов. Эвакуация происходит из таких населенных пунктов: села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон - остров Корабел.