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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Подрыв Каховской ГЭС несет угрозу для ЗАЭС - Офис Президента

Киев • УНН

 • 303035 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Российский подрыв Каховской ГЭС несет угрозу для Запорожской атомной электростанции, заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, пишет УНН.

Подрыв Каховской ГЭС несет угрозу для ЗАЭС - Офис Президента

Цитата

“Очередное военное преступление российских террористов. Президент собирает СНБО. Это экоцид. Россияне будут отвечать за возможное лишение питьевой воды людей на Юге Херсонщины и в Крыму, возможное уничтожение части населенных пунктов и биосферы. Также их действия несут угрозу для ЗАЭС”, - написал Ермак в Telegram.

Ермак также заявил, что центральные и региональные власти работают над решением проблемы.

"Должны обеспечить наказание для врага на международном уровне", - добавил руководитель ОП.

Напомним

российская армия осуществила подрыв Каховской ГЭС. 

В Херсонской ОВА объявили эвакуацию населения некоторых пунктов. Эвакуация происходит из таких населенных пунктов: села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон - остров Корабел.

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