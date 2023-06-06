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Підрив Каховської ГЕС: у МВС попередили про підйом рівня води та дали низку порад

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Міністерство внутрішніх справ попереджає про підйом рівня води на тлі ворожого підриву греблі на Каховській ГЕС та закликає дотримуватися правил, пише УНН з посиланням на пресслужбу відомства.

Підрив Каховської ГЕС: у МВС попередили про підйом рівня води та дали низку порад

Цитата

“Рівень води піднімається і всім, хто знаходиться у зоні небезпеки, необхідно дотримуватись простих правил! Будь ласка, розповсюдьте”, – ідеться в повідомленні.

Деталі

Так, у відомстві наголошують на:

  • необхідності вимкнути електроприлади, газові плити та перекрити усі комунікації у квартирі;
  • взяти документи, необхідні теплі речі, запас їжі та питної води.

Нагадаємо

російська армія здійснила підрив Каховської ГЕС. 

У Херсонській ОВА оголосили евакуацію населення деяких пунктів. Евакуація відбувається з таких населених пунктів: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон - острів Корабел.

Як повідомили в Херсонський ОВА, через декілька годин вода сягне критичного рівня.

Через підрив окупантами ГЕС Президент Зеленський скликає екстрене засідання РНБО.

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