Підрив Каховської ГЕС: у МВС попередили про підйом рівня води та дали низку порад
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Міністерство внутрішніх справ попереджає про підйом рівня води на тлі ворожого підриву греблі на Каховській ГЕС та закликає дотримуватися правил, пише УНН з посиланням на пресслужбу відомства.
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“Рівень води піднімається і всім, хто знаходиться у зоні небезпеки, необхідно дотримуватись простих правил! Будь ласка, розповсюдьте”, – ідеться в повідомленні.
Деталі
Так, у відомстві наголошують на:
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- необхідності вимкнути електроприлади, газові плити та перекрити усі комунікації у квартирі;
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- взяти документи, необхідні теплі речі, запас їжі та питної води.
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Нагадаємо
російська армія здійснила підрив Каховської ГЕС.
У Херсонській ОВА оголосили евакуацію населення деяких пунктів. Евакуація відбувається з таких населених пунктів: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон - острів Корабел.
Як повідомили в Херсонський ОВА, через декілька годин вода сягне критичного рівня.
Через підрив окупантами ГЕС Президент Зеленський скликає екстрене засідання РНБО.