Подрыв Каховской ГЭС: в МВД предупредили о подъеме уровня воды и дали ряд советов

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“Уровень воды поднимается и всем, кто находится в зоне опасности, необходимо соблюдать простые правила! Пожалуйста, распространите”, – говорится в сообщении.

Детали

В ведомстве отмечают на:



необходимости выключить электроприборы, газовые плиты и перекрыть все коммуникации в квартире;



взять документы, необходимые теплые вещи, запас еды и питьевой воды.



Напомним

российская армия осуществила подрыв Каховской ГЭС.

В Херсонской ОВА объявили эвакуацию населения некоторых пунктов. Эвакуация происходит из таких населенных пунктов: села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон - остров Корабел.

Как сообщили в Херсонский ОВА, через несколько часов вода достигнет критического уровня.

Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созывает экстренное заседание СНБО.