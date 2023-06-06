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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Подрыв Каховской ГЭС: в МВД предупредили о подъеме уровня воды и дали ряд советов

Киев • УНН

 • 322225 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Министерство внутренних дел предупреждает о подъеме уровня воды на фоне вражеского подрыва плотины на Каховской ГЭС и призывает соблюдать правила, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Подрыв Каховской ГЭС: в МВД предупредили о подъеме уровня воды и дали ряд советов

Цитата

“Уровень воды поднимается и всем, кто находится в зоне опасности, необходимо соблюдать простые правила! Пожалуйста, распространите”, – говорится в сообщении.

Детали

В ведомстве отмечают на:

  • необходимости выключить электроприборы, газовые плиты и перекрыть все коммуникации в квартире;
  • взять документы, необходимые теплые вещи, запас еды и питьевой воды.

Напомним

российская армия осуществила подрыв Каховской ГЭС. 

В Херсонской ОВА объявили эвакуацию населения некоторых пунктов. Эвакуация происходит из таких населенных пунктов: села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон - остров Корабел.

Как сообщили в Херсонский ОВА, через несколько часов вода достигнет критического уровня.

Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созывает экстренное заседание СНБО.

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