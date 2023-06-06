Подрыв Каховской ГЭС: в МВД предупредили о подъеме уровня воды и дали ряд советов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Министерство внутренних дел предупреждает о подъеме уровня воды на фоне вражеского подрыва плотины на Каховской ГЭС и призывает соблюдать правила, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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“Уровень воды поднимается и всем, кто находится в зоне опасности, необходимо соблюдать простые правила! Пожалуйста, распространите”, – говорится в сообщении.
Детали
В ведомстве отмечают на:
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- необходимости выключить электроприборы, газовые плиты и перекрыть все коммуникации в квартире;
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- взять документы, необходимые теплые вещи, запас еды и питьевой воды.
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Напомним
российская армия осуществила подрыв Каховской ГЭС.
В Херсонской ОВА объявили эвакуацию населения некоторых пунктов. Эвакуация происходит из таких населенных пунктов: села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон - остров Корабел.
Как сообщили в Херсонский ОВА, через несколько часов вода достигнет критического уровня.
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