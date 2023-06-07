Підрив Каховської ГЕС: на Херсонщині вже евакуювали 1,700 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. На Херсонщині евакуювали 1700 осіб після підриву росіянами Каховської ГЕС. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram, передає УНН.
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"Станом на 13:00 евакуйовано 1700 осіб", - сказав Прокудін.
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Окрім того, він повідомив, що сьогодні зранку була здійснена хакерська атака на програмне забезпечення гарячої лінії облдержадміністрації.
"За цими телефонами люди дзвонили, щоб отримати консультацію, попросити про евакуацію. Лише за вчора отримали 528 дзвінків і їх кількість наразі не зменшується. Тому попереджую про збої і наголошую, якщо не працює лінія ХОДА, то телефонуйте на службу порятунку", - розповів Прокудін.
Нагадаємо
Через ворожий підрив Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів. Як повідомляв керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, внаслідок агресії рф та підриву Каховської ГЕС, була пошкоджена або повністю зруйнована регіональна біосистема південної дельти Дніпра, а також Причорномор'я.