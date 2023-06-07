Подрыв Каховской ГЭС: на Херсонщине уже эвакуировали 1,700 человек

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"По состоянию на 13:00 эвакуировано 1700 человек", - сказал Прокудин.

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Кроме того, он сообщил, что сегодня утром была осуществлена хакерская атака на программное обеспечение горячей линии облгосадминистрации.

"По этим телефонам люди звонили, чтобы получить консультацию, попросить об эвакуации. Только за вчера получили 528 звонков и их количество пока не уменьшается. Поэтому предупреждаю о сбоях и подчеркиваю, если не работает линия ХОГА, то звоните в службу спасения", - рассказал Прокудин.

Напомним

Из-за вражеского подрыва Каховской ГЭС есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. Как сообщал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, в результате агрессии рф и подрыва Каховской ГЭС, была повреждена или полностью разрушена региональная биосистема южной дельты Днепра, а также Причерноморья.



