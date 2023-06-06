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Підрив Каховської ГЕС: Київщина готова прийняти жителів Херсонщини

Київ • УНН

 • 386859 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Київська область готова прийняти жителів Херсонщини, які опинилися на затоплених територіях внаслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Підрив Каховської ГЕС: Київщина готова прийняти жителів Херсонщини

Цитата

«Київщина готова прийняти жителів Херсонщини, які опинилися на затоплених територіях внаслідок підриву російськими терористами греблі Каховської ГЕС. Зранку доручив підготувати місця для компактного перебування людей», - написав Кравченко.

За його словами, наразі в області вже готово понад 3000 місць, у тому числі й для маломобільних груп та людей з інвалідністю.

«Також підготовлені: спальники, термоковдри, постільна білизна, розкладачки, посуд тощо. Разом з міжнародними партнерами домовились про надання продуктових наборів», - повідомив Кравченко.

Він зазначив, що Президент України, Уряд, регіони та органи місцевого самоврядування Київщини об’єднали зусилля для підтримки та допомоги всім, хто цього потребує.

«Підрозділи ДСНС у Київській області вже готові за першої вимоги виїхати до постраждалих територій», - додав Кравченко.

Доповнення

Через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС у критичній зоні опинилося близько 16 000 жителів правого берега Херсонської області. Поліція та рятувальники допомагають місцевим мешканцям якнайшвидше евакуюватись.

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