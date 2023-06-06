Підрив Каховської ГЕС: Київщина готова прийняти жителів Херсонщини
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Київська область готова прийняти жителів Херсонщини, які опинилися на затоплених територіях внаслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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«Київщина готова прийняти жителів Херсонщини, які опинилися на затоплених територіях внаслідок підриву російськими терористами греблі Каховської ГЕС. Зранку доручив підготувати місця для компактного перебування людей», - написав Кравченко.
За його словами, наразі в області вже готово понад 3000 місць, у тому числі й для маломобільних груп та людей з інвалідністю.
«Також підготовлені: спальники, термоковдри, постільна білизна, розкладачки, посуд тощо. Разом з міжнародними партнерами домовились про надання продуктових наборів», - повідомив Кравченко.
Він зазначив, що Президент України, Уряд, регіони та органи місцевого самоврядування Київщини об’єднали зусилля для підтримки та допомоги всім, хто цього потребує.
«Підрозділи ДСНС у Київській області вже готові за першої вимоги виїхати до постраждалих територій», - додав Кравченко.
Доповнення
Через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС у критичній зоні опинилося близько 16 000 жителів правого берега Херсонської області. Поліція та рятувальники допомагають місцевим мешканцям якнайшвидше евакуюватись.
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