Подрыв Каховской ГЭС: Киевщина готова принять жителей Херсонщины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Киевская область готова принять жителей Херсонщины, которые оказались на затопленных территориях в результате подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС. Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко на своей странице в Facebook, передает УНН.
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«Киевщина готова принять жителей Херсонщины, которые оказались на затопленных территориях в результате подрыва российскими террористами плотины Каховской ГЭС. Утром поручил подготовить места для компактного пребывания людей», - написал Кравченко.
По его словам, сейчас в области уже готово более 3000 мест, в том числе и для маломобильных групп и людей с инвалидностью.
«Также подготовлены: спальники, термоодеяла, постельное белье, раскладушки, посуда и тому подобное. Вместе с международными партнерами договорились о предоставлении продуктовых наборов», - сообщил Кравченко.
Он отметил, что Президент Украины, Правительство, регионы и органы местного самоуправления Киевщины объединили усилия для поддержки и помощи всем, кто в этом нуждается.
«Подразделения ГСЧС в Киевской области уже готовы по первому требованию выехать на пострадавшие территории», - добавил Кравченко.
Дополнение
Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в критической зоне оказалось около 16 000 жителей правого берега Херсонской области. Полиция и спасатели помогают местным жителям как можно быстрее эвакуироваться.
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