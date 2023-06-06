Подрыв Каховской ГЭС: Киевщина готова принять жителей Херсонщины

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«Киевщина готова принять жителей Херсонщины, которые оказались на затопленных территориях в результате подрыва российскими террористами плотины Каховской ГЭС. Утром поручил подготовить места для компактного пребывания людей», - написал Кравченко.

По его словам, сейчас в области уже готово более 3000 мест, в том числе и для маломобильных групп и людей с инвалидностью.

«Также подготовлены: спальники, термоодеяла, постельное белье, раскладушки, посуда и тому подобное. Вместе с международными партнерами договорились о предоставлении продуктовых наборов», - сообщил Кравченко.

Он отметил, что Президент Украины, Правительство, регионы и органы местного самоуправления Киевщины объединили усилия для поддержки и помощи всем, кто в этом нуждается.

«Подразделения ГСЧС в Киевской области уже готовы по первому требованию выехать на пострадавшие территории», - добавил Кравченко.

Дополнение

Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в критической зоне оказалось около 16 000 жителей правого берега Херсонской области. Полиция и спасатели помогают местным жителям как можно быстрее эвакуироваться.

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