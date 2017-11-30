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Підрив гранат у суді: мотивом чоловіка могла бути помста

Підрив гранат у суді: мотивом чоловіка могла бути помста

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Мотивом чоловіка, який підірвав гранати в Нікопольському міськрайонному суді 30 листопада, могла бути помста. Про це повідомив заступник начальника обласного управління Національної поліції – керівник кримінальної поліції Олег Грозь, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, батько чоловіка, справа про вбивство якого слухалась у суді, кинув одну гранату в бік підсудних, підозрюваних у вбивстві його сина, друга граната вибухнула в нього в руках. Посадовець поліції також назвав прізвище загиблого, який кинув гранату, – Руслан Тапаєв.

"Складно говорити стверджувально, але поставимо себе на його місце. З того моменту, як справа зайшла в суд, – з серпня 2016 року, зараз у нас уже листопад 2017-го… Помста чи не помста, напевно, помста. Хоча, може, реакція на те, яким чином були покарані люди, які вбили його сина", – сказав Олег Грозь.

Він також уточнив, що у результаті вибуху постраждали 11 людей, у них ­ травми різного ступеня тяжкості. Поліцейські – співробітники конвою отримали осколкові поранення, їхньому життю загрози немає.

У поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Нагадаємо, у суді Нікополя під час слухання справи про вбивство батько потерпілого підірвав дві гранати. Внаслідок вибуху чоловік загинув на місці події, 10 осіб було госпіталізовано.

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