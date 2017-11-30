Подрыв гранат в суде: мотивом мужчины могла быть месть

По его словам, отец мужчины, дело об убийстве которого слушалось в суде, бросил одну гранату в сторону подсудимых, подозреваемых в убийстве его сына, вторая граната взорвалась у него в руках. Чиновник полиции также назвал фамилию погибшего, который бросил гранату, - Руслан Тапаев.

"Сложно говорить утвердительно, но поставим себя на его место. С того момента, как дело зашло в суд - с августа 2016 года, сейчас у нас уже ноябрь 2017-го ... Месть ли не месть, наверное, месть. Хотя, может, реакция на то, каким образом были наказаны люди, которые убили его сына ", - сказал Олег Грозь.

Он также уточнил, что в результате взрыва пострадали 11 человек, у них травмы различной степени тяжести. Полицейские - сотрудники конвоя получили осколочные ранения, их жизни угрозы нет.

В полиции сообщили, что открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Напомним, в суде Никополя во время слушания дела об убийстве отец пострадавшего подорвал две гранаты. В результате взрыва мужчина погиб на месте происшествия, 10 человек были госпитализированы.