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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 71520 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 58466 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 66476 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 74749 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Подрыв гранат в суде: мотивом мужчины могла быть месть

Подрыв гранат в суде: мотивом мужчины могла быть месть

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Мотивом человека, взорвавшего гранаты в Никопольском районном суде 30 ноября, могла быть месть. Об этом сообщил заместитель начальника областного управления Национальной полиции - руководитель уголовной полиции Олег Грозь, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, отец мужчины, дело об убийстве которого слушалось в суде, бросил одну гранату в сторону подсудимых, подозреваемых в убийстве его сына, вторая граната взорвалась у него в руках. Чиновник полиции также назвал фамилию погибшего, который бросил гранату, - Руслан Тапаев.

"Сложно говорить утвердительно, но поставим себя на его место. С того момента, как дело зашло в суд - с августа 2016 года, сейчас у нас уже ноябрь 2017-го ... Месть ли не месть, наверное, месть. Хотя, может, реакция на то, каким образом были наказаны люди, которые убили его сына ", - сказал Олег Грозь.

Он также уточнил, что в результате взрыва пострадали 11 человек, у них травмы различной степени тяжести. Полицейские - сотрудники конвоя получили осколочные ранения, их жизни угрозы нет.

В полиции сообщили, что открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Напомним, в суде Никополя во время слушания дела об убийстве отец пострадавшего подорвал две гранаты. В результате взрыва мужчина погиб на месте происшествия, 10 человек были госпитализированы.

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