Підприємцю оголосили підозру у забрудненні повітря на Київщині

У межах кримінального провадження за ч.1 ст.241 (Забруднення атмосферного повітря) КК України поліція провела позапланову виїзну перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства.

Під час перевірки правоохоронці провели заміри викидів забруднюючих речовин до атмосферного повітря та зафіксували факти протиправної діяльності одного із підприємців Київщини.

Поліція встановила, що підприємець орендував ділянку в Київській області, де спалював автомобільні шини. Чоловік не мав необхідних документів, а його діяльність призвела до забруднення атмосферного повітря токсичними продуктами горіння.

Крім того, внаслідок переробки автомобільних шин сталися наднормові викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Підприємцю вже оголошено про підозру у забрудненні атмосферного повітря шкідливими речовинами. Йому загрожує відповідальність у вигляді обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права займатися певною діяльністю на той самий строк або без такого.