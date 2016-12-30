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Предпринимателю объявили подозрение в загрязнении воздуха в Киевской области

Предпринимателю объявили подозрение в загрязнении воздуха в Киевской области

Киев • УНН

 • 9149 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Киевской области полиция объявила подозрение предпринимателю в загрязнении атмосферного воздуха. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В рамках уголовного производства по ч.1 ст.241 (загрязнение атмосферного воздуха) УК Украины полиция провела внеплановую выездную проверку соблюдения требований природоохранного законодательства.

Во время проверки правоохранители провели замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и зафиксировали факты противоправной деятельности одного из предпринимателей Киевской области.

Полиция установила, что предприниматель арендовал участок в Киевской области, где сжигал автомобильные шины. Мужчина не имел необходимых документов, а его деятельность привела к загрязнению атмосферного воздуха токсичными продуктами горения.

Кроме того, в результате переработки автомобильных шин произошли сверхурочные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Предпринимателю уже объявлено о подозрении в загрязнении атмосферного воздуха вредными веществами. Ему грозит ответственность в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без такового.

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