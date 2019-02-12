Підприємців Польщі закликали безоплатно щепити від кору працівників

"Державна інспекція праці звертається до роботодавців із закликом провести імунізацію працівників у зв’язку з високим ризиком зараження кором", - йдеться у повідомленні

У відомстві наголосили: єдиний вихід, щоб захиститись від епідемії – щеплення. Тому підприємців та роботодавців закликали провести вакцинацію працівників на безоплатній основі.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, торік найбільше випадків захворювання на кір зафіксовано в Україні – 53 тисячі. У Польщі у 2018 році зафіксовано 335 випадків зараження кором.

Як повідомляв УНН, з початку року від кору в Україні померли вже вісім людей.