Предпринимателей Польши призвали бесплатно прививать от кори работников
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Польше Гоструда призвала работодателей прививать от кори своих работников на безвозмездной основе. Об этом сообщает Польское радио, передаёт УНН.
"Государственная инспекция труда обращается к работодателям с призывом провести иммунизацию работников в связи с высоким риском заражения корью", - говорится в сообщении
В ведомстве отметили: единственный выход, чтобы защититься от эпидемии - прививка. Поэтому предпринимателей и работодателей призвали провести вакцинацию работников на безвозмездной основе.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в прошлом году больше всего случаев заболевания корью зафиксировано в Украине - 53 тыс. В Польше в 2018 году зафиксировано 335 случаев заражения корью.
Как сообщал УНН, с начала года от кори в Украине умерли уже восемь человек.