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Предпринимателей Польши призвали бесплатно прививать от кори работников

Предпринимателей Польши призвали бесплатно прививать от кори работников

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Польше Гоструда призвала работодателей прививать от кори своих работников на безвозмездной основе. Об этом сообщает Польское радио, передаёт УНН.

"Государственная инспекция труда обращается к работодателям с призывом провести иммунизацию работников в связи с высоким риском заражения корью", - говорится в сообщении

В ведомстве отметили: единственный выход, чтобы защититься от эпидемии - прививка. Поэтому предпринимателей и работодателей призвали провести вакцинацию работников на безвозмездной основе.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в прошлом году больше всего случаев заболевания корью зафиксировано в Украине - 53 тыс. В Польше в 2018 году зафиксировано 335 случаев заражения корью.

Как сообщал УНН, с начала года от кори в Украине умерли уже восемь человек.

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