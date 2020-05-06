Підприємці відсьогодні зможуть отримати фінансову допомогу на дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Уряд відсьогодні розпочав програму підтримки бізнесу на дітей до 10 років. Про це на засіданні уряду розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає кореспондент УНН.
"Уряд відсьогодні розпочинає реалізацію соціальної програми, яка стосується представників малого та середнього бізнесу. Йдеться про підтримку в умовах карантинних обмежень, підтримку сімей малих підприємців, які виховують дітей. Підприємці, які працюють на спрощеній системі оподаткування і належать до1-ї або 2-ї групи платників єдиного податку, можуть скористатись можливістю отримати фінансову допомогу на кожну дитину віком до 10 років", - сказала Лазебна.
Розміри такої допомоги становлять: на дітей віком до 6 років 1779 грн, від 6 до 10 років - 2218 грн.
Зі слів Лазебної, заяву можна подати на сайті Мінсоцполітики, поштою або через додаток "Дія".
Як повідомлялося раніше в УНН, український бізнес погіршив до рекордного рівня очікування результатів своєї діяльності через карантин.