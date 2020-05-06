Предприниматели отныне смогут получить финансовую помощь на детей

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 32491 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 71035 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 118208 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 111321 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 63797 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72609 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186776 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150452 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158437 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138596 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2.9м/с
42%
Популярные новости

Заслушал доклад о защите от российских атак, а также о ситуации с экспортом зерна: Зеленский провел совещание в Одессе

15 апреля, 16:12 • 10051 просмотра

Болгария не планирует продавать Украине оборудование для достройки Хмельницкой АЭС – вице-премьер

15 апреля, 16:31 • 8758 просмотра

Все еще "не понимают" кремль: в рф угрожают Польше, странам Балтии и остерегаются НАТО

15 апреля, 16:31 • 10412 просмотра

Украл телефон у раненого: полиция задержала вора на месте ракетного удара в Сумах

15 апреля, 16:48 • 9700 просмотра

Google обучает ИИ разговаривать на языке дельфинов

15 апреля, 16:52 • 8446 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 118209 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 111322 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 87457 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 99554 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 129540 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 5958 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 11488 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 14142 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16921 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18904 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Предприниматели отныне смогут получить финансовую помощь на детей

Киев • УНН

 • 21799 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Правительство отныне начало программу поддержки бизнеса на детей до 10 лет. Об этом на заседании правительства рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, передает корреспондент УНН.

Предприниматели отныне смогут получить финансовую помощь на детей

"Правительство с сегодняшнего дня начинает реализацию социальной программы, которая касается представителей малого и среднего бизнеса. Речь идет о поддержке в условиях карантина, поддержку семей малых предпринимателей, которые воспитывают детей. Предприниматели, работающие на упрощенной системе налогооблажения и принадлежат к 1-й или 2-й группе плательщиков единого налога, могут воспользоваться возможностью получить финансовую помощь на каждого ребенка в возрасте до 10 лет", - сказала Лазебная.

Размеры такой помощи составляют: на детей до 6 лет 1779 грн, от 6 до 10 лет - 2218 грн.

По словам Лазебной, заявление можно подать на сайте Минсоцполитики, по почте или через приложение "Дія".

Как сообщалось ранее в УНН, украинский бизнес ухудшил до рекордного уровня ожидания результатов своей деятельности из-за карантина.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика
Brent
$64.73
Bitcoin
$83,157.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,282.80
Ethereum
$1,598.73