Предприниматели отныне смогут получить финансовую помощь на детей

"Правительство с сегодняшнего дня начинает реализацию социальной программы, которая касается представителей малого и среднего бизнеса. Речь идет о поддержке в условиях карантина, поддержку семей малых предпринимателей, которые воспитывают детей. Предприниматели, работающие на упрощенной системе налогооблажения и принадлежат к 1-й или 2-й группе плательщиков единого налога, могут воспользоваться возможностью получить финансовую помощь на каждого ребенка в возрасте до 10 лет", - сказала Лазебная.

Размеры такой помощи составляют: на детей до 6 лет 1779 грн, от 6 до 10 лет - 2218 грн.

По словам Лазебной, заявление можно подать на сайте Минсоцполитики, по почте или через приложение "Дія".

Как сообщалось ранее в УНН, украинский бизнес ухудшил до рекордного уровня ожидания результатов своей деятельности из-за карантина.