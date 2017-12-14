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Підприємство, яке фігурує у скандальному тендері столичного метро, оскаржує позбавлення ліцензії

Підприємство, яке фігурує у скандальному тендері столичного метро, оскаржує позбавлення ліцензії

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. У жовтні цього року Мінприроди анулювало ліцензію підприємству ТОВ НВП “Новінтех”, яке фігурує у скандальному тендері столичного метрополітену. Про долю небезпечних відходів метро, які перебували на складах підприємства УНН вирішив запитати у керівництва самого ТОВ НВП “Новітех”.

Так, у ТОВ НВП “Новінтех” повідомили, що наразі вони оскаржують рішення Мінприроди, а тому їхня ліцензія є чинною.

“ТОВ НВП "Новінтех" вважає наказ міністерства екології і природних ресурсів України (№ 399 від 30 жовтня цього року — ред.) незаконним та здійснює оскарження наказу до Експертно-апеляційної ради при Державній регуляторній службі.

Відповідно до п.8 ст. 5 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" ліцензія, стосовно якої орган ліцензування прийняв рішення про анулювання і щодо якої Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування розглядається апеляція на рішення органу ліцензування, є чинною до для прийняття відповідного рішення”, — йдеться у повідомленні.

Водночас, про долю відходів столичного метро у ТОВ НВП “Новінтех” так і не повідомили.

Нагадаємо, у червні цього року ТОВ “НВП “Новінтех” стало переможцем тендеру КП “Київський метрополітен” на утилізацію небезпечних відходів.

Згідно з тендерною документацією, переможець тендеру мав би, зокрема, утилізувати ртутьвмісні лампи столичного метро. Проте виявилось, що компанія “Новінтех” не має ліцензії на утилізацію ртутьвмісних елементів. Вона може лише їх збирати, зберігати та перевозити.

Отже, для виконання послуги цій компанії треба залучати субпідрядника. У документах “Новінтех” субпідрядником значиться компанія “Микитртуть”, що знаходиться в Горлівці Донецької області, на окупованій території і фізично не може займатися утилізацією.

Про те, що донецька компанія не працює вже декілька років, у “Новінтех” не могли не знати, проте все одно вказали їх як субпідрядників. А тепер ситуацію пояснюють “форс-мажорними” обставинами.

У зв’язку із так званими “форс-мажорними обставинами “Микитртуті”, “Новінтех” уклав договір ще з двома підприємствами — ТОВ “Еко Терра” та ТОВ “Альфа Екологія”, яким планує передати небезпечні відходи на утилізацію.

Втім, згідно з ліцензійним реєстром поводження з небезпечними відходами ТОВ “Еко Терра” теж не може утилізовувати небезпечні відходи. Отже, залишається лише ТОВ “Альфа Екологія”.

У “Новінтех” пояснили, що вказали ТОВ “Еко Терра”, як одного із претендентів на передачу небезпечних відходів столичного метро, тому що це підприємство має договір з ще одним підприємством, яке може утилізовувати небезпечні відходи — це ТОВ “Утільвторпром”.

Виходить, що на одну послугу з утилізації токсичних відходів припало п’ять утилізаторів, троє з яких не мають права займатися утилізацією. Хоча саме утилізація (тобто знешкодження) передбачалось в тендерній заявці.

За фактом проведення сумнівного тендеру столична поліція відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, що в самому метро і КМДА переконані, що їхні небезпечні відходи утилізовуватиме “Микитртуть”.

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