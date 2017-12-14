Предприятие, которое фигурирует в скандальном тендере столичного метро, ​​оспаривает лишение лицензии

Так, в ООО НПП "Новинтех" сообщили, что пока они оспаривают решение Минприроды, а потому их лицензия действует.

"ООО НПП "Новинтех" считает приказ министерства экологии и природных ресурсов Украины (№ 399 от 30 октября этого года - ред.) незаконным и осуществляет обжалования приказа в Экспертно-апелляционного совета при Государственной регуляторной службе.

Согласно п.8 ст. 5 Закона Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" лицензия, в отношении которого орган лицензирования принял решение об аннулировании и в отношении которого Экспертно-апелляционным советом по вопросам лицензирования рассматривается апелляция на решение органа лицензирования, действует до дня принятия соответствующего решения", - говорится в сообщении.

В то же время, о судьбе отходов столичного метро в ООО НПП "Новинтех" так и не сообщили.

Напомним, в июне этого года ООО "НПП "Новинтех" стало победителем тендера КП "Киевский метрополитен" на утилизацию опасных отходов.

Согласно тендерной документации, победитель тендера должен, в частности, утилизировать ртутьсодержащие лампы столичного метро. Однако оказалось, что компания "Новинтех" не имеет лицензии на утилизацию ртутьсодержащих элементов. Она может только их собирать, хранить и перевозить.

Итак, для выполнения услуги этой компании нужно привлекать субподрядчика. В документах "Новинтех" субподрядчиком значится компания "Микитртуть", что находится в Горловке Донецкой области, на оккупированной территории и физически не может заниматься утилизацией.

О том, что донецкая компания не работает уже несколько лет, в "Новинтех" не могли не знать, но все равно указали их в качестве субподрядчиков. А теперь ситуацию объясняют "форс-мажорными" обстоятельствами.

В связи с так называемыми "форс-мажорными обстоятельствами "Микитртути", "Новинтех" заключил договор еще с двумя предприятиями - ООО "Эко Терра" и ООО "Альфа Экология", которым планирует передать опасные отходы на утилизацию.

Впрочем, согласно лицензионным реестром обращения с опасными отходами ООО "Эко Терра" тоже не может утилизировать опасные отходы. Итак, остается только ООО "Альфа Экология".

В "Новинтех" пояснили, что указали ООО "Эко Терра", как одного из претендентов на передачу опасных отходов столичного метро, ​​потому что это предприятие имеет договор с еще одним предприятием, которое может утилизировать опасные отходы - это ООО "Утильвторпром".

Получается, что на одну услугу по утилизации токсичных отходов пришлось пять утилизаторов, трое из которых не имеют права заниматься утилизацией. Хотя именно утилизация (т.е. обезвреживание) предполагалось в тендерной заявке.

По факту проведения сомнительного тендера столичная полиция открыла уголовное производство.

Напомним, что в самом метро и КГГА убеждены, что их опасные отходы утилизировала "Микитртуть".