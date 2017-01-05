Підприємство Росатому "Хіагда" має намір наростити видобуток урану до 663 тонн - О.Глотов
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Російське урановидобувне підприємство “Хіагда”, що входить в структуру управління уранового холдингу держкорпорації “Росатом” АТ “Атомредметзолото”, планує в 2017 році наростити обсяг видобутку урану майже на 23% — до 663 тонн. Про це заявив генеральний директор “Хіагди” Олександр Глотов, передає УНН.
Так, О.Глотов повідомив, що вже за підсумками 2016 року підприємство виконає виробничий план, який становить 540 тонн урану.
“План наступного року — вже 663 тонни”, — сказав О.Глотов.
Він також нагадав, що в 2017 році “Хіагда” планує ввести в експлуатацію Істочне родовище урану, запаси якого становлять 2 тис. 55 тонн.
Додамо, що підприємство “Хіагда” видобуває уран методом підземного вилуговування.
Як повідомляв УНН, загалом в Україні є 23 уранових родовища із запасами понад 200 тис. тонн.
Разом з тим, за словами генерального директора компанії “Атомні енергетичні системи України” (АЕСУ) Юрія Бакаржієва, уран є шляхом до енергонезалежності України від РФ.