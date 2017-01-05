Предприятие Росатома "Хиагда" намерено нарастить добычу урана до 663 тонн - А.Глотов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Российское уранодобывающее предприятие "Хиагда", входящая в структуру управления уранового холдинга госкорпорации "Росатом" АО "Атомредметзолото", планирует в 2017 году нарастить объем добычи урана почти на 23% - до 663 тонн. Об этом заявил генеральный директор "Хиагды" Александр Глотов, передает УНН.
Так, А.Глотов сообщил, что уже по итогам 2016 года предприятие выполнит производственный план, который составляет 540 тонн урана.
"План на следующий год - уже 663 тонны", - сказал А.Глотов.
Он также напомнил, что в 2017 году "Хиагда" планирует ввести в эксплуатацию Источное месторождение урана, запасы которого составляют 2 тыс. 55 тонн.
Добавим, что предприятие "Хиагда" добывает уран методом подземного выщелачивания.
Как сообщал УНН, в целом в Украине есть 23 урановых месторождения с запасами более 200 тыс. тонн.
Вместе с тем, по словам генерального директора компании "Атомные энергетические системы Украины" (АЭСУ) Юрия Бакаржиева, уран является путем к энергонезависимости Украины от РФ .