Підполковника СБУ затримали за злив ворогу таємної інформації
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. В Україні викрито та затримано підполковника СБУ одного з управлінь Запорізької області за підозрою у державній зраді. Він збирав дані для передачі російським спецслужбам. Про це повідомляють Офіс Генпрокурора та СБУ, передає УНН.
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«За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора за фактом державної зради викрито та затримано підполковника СБУ одного з обласних управлінь, що межує з тимчасово окупованою територією (ч. 2 ст. 111 КПК України)», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за даними слідства, правоохоронець приховано збирав службову інформацію за результатами оперативно-розшукової діяльності та інформацію, яка становить державну таємницю. Зокрема його цікавили схеми розміщення блокпостів області.
«За допомогою особистого мобільного телефону він фотографував документи. У подальшому, використовуючи мессенджер Теlegram та електронну пошту, зареєстровану на російському домені, передавав інформацію представникам країни-агресора», - зазначається в повідомленні.
Окрім того, в СБУ повідомляють, що після повномасштабного вторгнення фігурант почав приховано збирати установчі дані своїх колег по службі та секретну інформацію про матеріали досудового розслідування резонансних справ.
Під час обшуків виявлено мобільні телефони, сім-картки російських операторів, грошові кошти, а також інші докази.
Також з’ясовано, що він має зв’язки, у тому числі і родинні, з представниками правоохоронних та державних органів рф.
В ОГП повідомляють, що наразі готується повідомлення про підозру, а також клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.
«Сьогодні Служба працює як єдина команда і робить максимум задля перемоги України. І самоочищення наших лав від зрадників - важлива частина цього процесу. Раджу усвідомити всім: СБУ – це не місце для агентів кремля і людей, які не вірять у перемогу України. Якщо хтось зрадив присязі та українському народові – мусить відповісти за законом», – наголосив очільник Служби безпеки Василь Малюк.
Доповнення
Тимчасово виконуючого обов’язки начальника Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого затримали та повідомили про підозру у державній зраді.