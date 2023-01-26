Підполковника СБУ затримали за злив ворогу таємної інформації

КИЇВ. 26 січня. УНН. В Україні викрито та затримано підполковника СБУ одного з управлінь Запорізької області за підозрою у державній зраді. Він збирав дані для передачі російським спецслужбам. Про це повідомляють Офіс Генпрокурора та СБУ, передає УНН.